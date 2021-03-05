«Женщины повышать зарплату не просят»: Пять причин, по которым дамы в России получают меньше мужчин

Женщины в России получают меньше мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечная тема: женщины в России получают меньше мужчин. Так не только у нас, но наш разрыв в зарплатах великоват и по сравнению с развитыми странами, и даже по меркам СНГ. Россиянки зарабатывают только 72% от средней зарплаты россиянина. Эксперты кадрового агентства ProPersonnel назвали пять основных причин, почему так.

1. «Женские» профессии ниже оплачиваются

Сколько бы ни говорили о равноправии, а «женские» и «мужские» сферы занятости по-прежнему существуют. Не то чтобы кто-то там запрещает работать лицам другого пола, но…

По данным Росстата, женщин-работниц значительно больше работников-мужчинам в семи из 18 видов экономической деятельности. Это торговля, гостиницы и предприятия общественного питания, финансовая и страховая деятельность, образование, здравоохранение и социальные услуги, сфера культуры. Например, 99% дошкольных педагогов в стране – дамы. Вроде бы логично, что женщине естественнее о детях заботиться, чем мешки грузить. Но как-то так получается, что «женские» сферы — более низкооплачиваемые. В здравоохранении, образовании и сфере услуг зарплаты ниже средних по экономике на 18-20%.

Женские профессии оплачиваются ниже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2. Дама-айтишница? Не хотим!

Как логично следует из предыдущего пункта, в высокооплачиваемых отраслях женщин мало. Новые рабочие места с приличными зарплатами сейчас чаще всего появляются в сферах, так или иначе связанных с техникой и IT. А в глазах многих работодателей женщины и техника… - ну вы поняли.

В сфере промышленности доля женщин на должностях среднего и высшего звена — всего 30%. В российских IT-компаниях дам — в пределах 20-35%.

Впрочем, как отмечают эксперты, дело не только в стереотипах работодателей. Самих женщин с нужными навыками и квалификацией мало — девочки в основном шли учиться на другие специальности.

3. «Штраф за материнство»

Так эксперты называют разницу в зарплатах у бездетных дам и женщин с детьми. В последнем случае работодатели финансово перестраховываются — сотрудница будет постоянно отпрашиваться и уходить на больничные, нечего ей платить много.

По данным Института социальной политики НИУ ВШЭ, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, «штраф за материнство» составляет 4,1%, а для женщин с высшим образованием – 6,5%.

Впрочем, и замужних дам без детей, по возможности, стараются не принимать на работу порядка 10% компаний. Логика, видимо, такая: вышла замуж — значит, скоро родит.

Как утверждают специалисты ProPersonnel, работодатели на самом деле не совсем правы. Да, есть известные проблемы с декретом, зато женщины, как правило, более лояльные работники. Они больше, чем мужчины, ценят свое место в компании и реже стремятся сбежать в поисках лучшей доли к конкурентам. Практически по всем видам занятости средний стаж женщин на последнем месте работы больше мужского.

Девушки-айтишницы не воспринимаются всерьез. Фото: Патрика Сямэнь на Unsplash

4. Не «свой парень»

Мужчины более склонны к социализации с коллегами своего пола. Так сказать, в «мужском клубе». И соответственно, более способствуют продвижению по службе другим мужчинам, чем женщинам. А также чаще склонны посодействовать повышению зарплаты из «мужской солидарности».

Женщинам это не свойственно, они коллег своего пола не особенно продвигают.

Это не чисто российская проблема. По данным исследователей Гарвардской школы бизнеса и Калифорнийского университета, «мужской солидарностью» может объясняться до трети гендерного разрыва в оплате труда.

Отчасти работают и стереотипы. Мужчина воспринимается как добытчик и кормилец. Если он хороший специалист и ему вовремя не поднять зарплату, сбежит куда-нибудь, поскольку надо обеспечивать семью. А женщина… ну ее муж прокормит.

5. «А они сами не просят»

Эта причина в списке последняя, но многие специалисты считают ее одной из главных. Женщины, как правило, и считают себя достойными более низкой зарплаты и легко соглашаются на доход, меньший, чем у мужчин на той же должности. Да и реже требуют прибавки и повышения по службе.

В целом дамы, как утверждают эксперты ProPersonnel, менее амбициозны. На вопрос «Хотели бы вы занимать более высокую позицию в вашей компании?» утвердительно ответили 68% мужчин и только 53% женщин. Если мужчины очень часто видят целью карьеры владение бизнесом, то большинство женщин вполне удовлетворяет позиция руководителя подразделения.

Объясняется это, конечно, не всегда меньшей требовательностью и нежеланием достигать самых больших высот в бизнесе. Как правило, для женщин большее значение, чем для мужчин, имеет психологический климат в коллективе, личность начальника и прочие моменты, которые сказываются на эмоциональном состоянии. А также возможность уделять время семье, а не жить только работой. А чтоб сошлись все эти вещи, да еще и зарплата по максимуму — так редко бывает.

Женщинам с детьми трудней найти хорошо оплачиваемую работу. Фото: pixabay.com

ИТОГО

«Мужчины заняты только работой, а у женщин много забот и хобби»

- По опросам сервиса Работа.ру, женщины действительно изначально запрашивают меньший доход, чем мужчины — претендуя на те же должности. Запросы женщин ниже на 15-23% в зависимости от региона. При этом в городах-миллионниках различие в зарплатных ожиданиях все же меньше, - прокомментировал «КП» ситуацию коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий. - На вопрос о том, почему женщины готовы получать меньше, пользователи сервиса Работа.ру отвечают, что, кроме работы, есть много других забот, а также женщины - более творческие и уделяют больше внимания своим хобби. Мужчины чаще хотят реализоваться в карьерном плане, поэтому уделяют больше внимания и времени работе.

- Если говорить о руководящих постах, в последние годы ситуация с равенством все-таки улучшается, – считает Татьяна Долякова, основатель агентства ProPersonnel. –

При поиске топов на первый план выходят конкретные профессиональные навыки и опыт. Если руководитель готов достигать стратегические цели бизнеса, то его пол значения иметь не будет.