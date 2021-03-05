Проверьте свои ванные: За зеркалом девушка нашла проход в секретную квартиру

Жительница Нью-Йорка обнаружила за зеркалом таинственную квартиру.

Жительница Нью-Йорка Саманта Харцоу всегда чувствовала себя неуютно в ванной арендуемой ею квартиры. То дверь внезапно захлопнется, то по полу задует холодный ветерок. В один из вечеров она помыла голову и обнаружила, что вытяжка вентиляции не работает, однако сквозняк все равно ощущается. Внимательно обследовав ванную комнату, она обнаружила, что неприятное дуновение идет из-за зеркала. Более того, оно еле ощутимо дрожит.

Женщина оказалась не робкого десятка, сняла зеркало и обнаружила за ним проем в стене, через который проглядывалось темное и сырое помещение, из которого шел запах тлена.

Саманта и ее друг Джон вооружились фонариком, молотком и смартфоном, чтобы задокументировать увиденное, и пролезли в кроличью нору.

Они ожидали увидеть какой-то технический проем, ну максимум комнату, а обнаружили целую покинутую квартиру. Потайная жилплощадь состояла из небольшой кладовки, гостиной и подвального помещения, заваленного хламом. Внутри, если не считать векового слоя пыли, мешков с мусором, и брошенного прямо посредине зала унитаза, не было абсолютно ничего. Внимание Саманты привлекла бутылка воды, которая стояла в квартире: пыли на ней было не так много. Неужели тут кто-то живет?

В это верится с трудом: отопление и свет оказались отключены, вся сантехника демонтирована. Но самое интересное открытие заключалось в том, что вход или выход из застенка обнаружить первооткрывателям так и не удалось.

Находка так впечатлила Саманту, что она записала для своих подписчиков в ТикТок целую видеоэкскурсию, в конце которой спросила пользователей, что ей делать с этим открытием. Мнения новых фанатов разделились — одни советовали просто расширить собственную жилплощадь, другие — оборудовать там потайное убежище от полиции или грабителей.

Не нашлось и однозначного ответа как возникла эта «призрачная» квартира — мнения здесь тоже разделились. Либо владелец по каким-то причинам решил сократить площадь своей недвижимости, либо храбрая американка попросту забралась в прилегающий дом. Правда отсутствие входной двери эта версия не объясняет.

Сама Саманта намерена известить домовладельца о странной находке и рассчитывает получить разъяснения от него.