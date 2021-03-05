Шарфы-чеки, лечебные корейские картины и слово из четырех букв за шестьдесят тысяч рублей

В выставочном зале пространства Cube.Moscow галерея BOCCARA ART Moscow на Тверской улице открылась выставка «Хан Аэ Канг: новая тансэкхва. Медитация в цвете». Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Продолжаем тему корейского искусства. Мы уже рассказывали о том, что такое "корейский стыд". Он заключается в том, что членам жюри литнаграды "Ясная поляна" страшно неудобно: премию спонсирует корейская компания, а корейские авторы в число награжденных никогда не попадают. Видимо, компенсировать дисгармонию в литературе взялась живопись. На днях в большом выставочном зале пространства Cube.Moscow галерея BOCCARA ART Moscow на Тверской улице открылась выставка «Хан Аэ Канг: новая тансэкхва. Медитация в цвете».

Причем, Хан Аэ Канг - это имя корейской художницы. И она выставляется в России впервые.

Я пошел с удовольствием. Галерея расположена в крутейшем отеле Карлтон на Тверской, где все в багрец и золото. Просто так вы туда вряд ли войдете, а если скажете, что в галерею - то пожалуйста, милости просим на минус второй этаж.

Если бы меня спросили, на что похожи эти работы, я бы сказал, что это Родко: представьте себе некие огромные квадратные полотнища на белой стене, выкрашенные преимущественно в оранжевые или в синие цвета.

Огромные квадратные полотнища на белой стене, выкрашенные преимущественно в оранжевые или в синие цвета. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Однако куратор выставки, молодая симпатичная Любовь Белоусова велела ни в коем случае не сравнивать Аэ Канг с Родко, потому что Аэ Канг - это "новая тансэкхва". Направление появилось еще 1970-х годах в Южной Корее, причем, как реакция на диктаторскую политику тогдашнего президента.

Суть метода в том, что художник входит в транс, пишет на полотне разнообразные слова, а потом в несколько слоев покрывает их краской. Так, что слов не видно.

- А что именно пишет художница? - насторожился я.

Честно говоря, на ум пришла сицилийская монахиня Изабелла Мария, которая еще в семнадцатом веке в состоянии транса тоже написала какие-то слова, которые смогли расшифровать только пару лет назад. Оказалось, что эта дьявольщина про то, что бог умер и его нет.

- Пишет только хорошее, - заверила Любовь Белоусова и ласково пригласила: - Подойдите поближе: даже неподготовленный зритель ощутит мощную энергию полотен.

Я подошел и действительно почувствовал некое теплое излучение, как из камина папы Карло. Впрочем, не исключаю, что это было совокупное воздействие тансэхква и клюквенных коктейлей на основе французской водки монблан, которыми без закуски угощали на вернисаже.

Другие посетители выставки утверждали, что картинами можно лечиться. И даже - от коронавируса.

длиннющий вязаный свитер с изображением чека из "Пятерочки" . Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Полечившись за компанию, я отправился гулять по выставочному пространству: ведь помимо тансэхква в галерее оказалось множество закуточков с представленным там творчеством современных художников.

Там же продавались еще и шарфы-чеки. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Меня впечатлил длиннющий вязаный свитер с изображением чека из "Пятерочки" . Там же продавались еще и шарфы-чеки. Но их цена была мне не по карману. За пять тысяч рублей можно было приобрести пиццу из московской земли. Чуть дешевле, но тоже недешево предлагали воздушные шары со столичным воздухом.

Пицца из московской земли. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Чуть дешевле, но тоже недешево предлагали воздушные шары со столичным воздухом. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В магазинчике предметов актуального искусства я увидел две картины, запечатлевшие слово из четырех букв, первая ж.

- А почем опа? - спросил я продавщицу.

- Малая опа - шестьдесят тысяч рублей. Большая опа - копия, поэтому дешевле:десять тысяч, - деловита ответила девушка.

- Кусачая у вас опа, - вздохнул я.

- Ну а что вы хотели, авторская работа Карины Барабановой, - посочувствовала продавец.

В магазинчике предметов актуального искусства я увидел две картины, запечатлевшие слово из четырех букв, первая ж. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Огорченный тем, что мне ничего не по карману, я направился к выходу, но, к счастью, встретил по дороге художника Андрея Сяйлева. Добрая душа, Андрей сказал, что не все продается за деньги, есть и бесплатные шедевры. С этими словами художник щедрою рукой протянул мне терминал. Приложив карточку, за ноль рублей я получил чек с датой, временем и надписью "оплата произведения искусства "текущий момент".

Идея сохранения времени в виде чеков мне понравилась. Произведение искусства я приклеил дома на холодильник. Не опа, конечно, но зато совершенно бесплатно. Ведь за билет на выставку в честь вернисажа я не платил. В остальное время вход в Cube.Moscow двести рублей.