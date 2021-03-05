Как сейчас выглядит Борис Моисеев: близкая подруга показала честное фото тяжело больного певца

Борис Моисеев. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Савостьянов

Борис Моисеев давно живет затворником и не появляется на публике после перенесенных инсультов. Общественности приходится гадать, что происходит с певцом и как он сейчас выглядит. К всеобщей радости поклонников близкая подруга артиста показала его честные фото.

Борис Моисеев 4 марта 2021 года отметил с друзьями 67-летие. Праздник прошел дома у артиста. Легенда советской эстрады на свежих фотографиях, которыми поделилась его близкая подруга, позирует в окружении гостей. Он самостоятельно стоит, искренне улыбается.

Вместо привычных для звездных тусовок устриц и изысканных закусок артист угощал гостей оливье и фаршированными перцами. "Накрываем большой стол. Боря заказал фаршированные перцы, оливье и мандарины - как в Новый год. Но по сути для каждого человека так оно и есть", - делился помощник артиста Сергей Горох.

Борис Моисеев с трудом передвигается после двух инсультов.

Теперь квартира Моисеева похожа на оранжерею. Цветов принесли столько, что их буквально некуда ставить. Певец был этому несказанно рад. Ведь это напоминает ему о том периоде, когда он активно выступал.

К слову, одним из главных моментов званого ужина стал звонок от Аллы Пугачевой. Она помнит о товарище. Примадонна каждый раз предлагает ему материальную помощь, но Моисеев упорно отказывается. Он получает пенсию с надбавкой и проценты от ротаций. В итоге получается приличная сумма, которой Моисееву, живущему одному, вполне хватает.

Дозвонилась до звезды и вдова Иосифа Кобзона. Нелли Михайловна очень близко общается с артистом и знает обо всем, что происходит в его жизни. "Да, конечно, я его поздравила! Он был счастлив услышать меня, назвал куколкой. Я пригласила его в гости, Боря обещал приехать", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Напомним, зимой 2010 года Борис Моисеев перенес инсульт. Врачи сделали все возможное, чтобы улучшить состояние артиста, однако в конце декабря было принято решение о введении певца в состояние комы и подключении к искусственной вентиляции легких. Тогда вокалист смог выкарабкаться и даже вернулся на сцену. Но в 2015 году Моисеева вновь хватил удар.