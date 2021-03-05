Звезды на закрытой вечеринке поп-короля: Киркоров в образе Ричарда Гира, семейное горе Билана и срочная вакцинация Баскова

Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В модном кабаре Crave при стопроцентной звёздной явке прошла презентация песни для грядущего «Евровидения» от Филиппа Киркорова и Натальи Гордиенко. Скажем больше, такого праздника коронавирусная Москва не видела давно. О том, что будет что-то грандиозное можно было прямо на входе, где покорно стояла вереница самых топовых знаменитостей, среди которых были замечены Юлия Савичева, певица Жасмин, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов и многие другие. Все прибыли поздравить короля эстрады и его подопечную с удачным стартом.

Кристина Орбакайте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай Басков не только привычно балагурил, общаясь с журналистами, но и рассказывал о пользе вакцины «Спутник».

- Вакцина действительно действует. Так что не надо бояться прививаться, - со знанием дела сообщил Николай.

Николай Басков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не забыл Басков и устроить шуточный вокальный батл по затягиванию высоких нот с победителем «Евровидения- 2008» Димой Биланом. Билан, к слову, был весьма откровенен в общении с прессой, поделился с семейным горем. Как оказалось, у его кота обнаружили ВИЧ.

Филипп Киркоров, Дима Билан и Наталья Гордиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию,-вздыхает артист.-Однако хочу напомнить, что болен не я, а мой кот. Товарищи, журналисты, не обрезайте мои слова! - предостерегающе заметил «ночной хулиган».

Стоит сказать, что 90 % топовых артистов в этот вечер подолгу раздавали интервью. Видимо, соскучились по выходам в свет, ранее невозможным из-за пандемии. А тут Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко предоставили такую шикарную возможность.

Поп-король и его подопечная в этот вечер, разумеется, сияли. Стройный красавец с благородной сединой-в таком обновлённом имидже предстал перед друзьями и прессой Киркоров.

Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы просто копия Ричарда Гира! - вынесла вердикт певица Анна Калашникова, припав к щеке короля эстрады.

Анна Калашникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Бедросович за вечер по доброй традиции несколько раз менял шикарные наряды. А так же устроил импровизированный бенефис, показывая со сцены свои излюбленные номера «Евровидения» и комментируя их. Все с интересом внимали, все-таки Филипп у нас главный спец по евросмотру.

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто-то под Новый год ходит в баню, а Киркоров раз в год посылает на «Евровидение» «своего» участника. Причём, это не только конкурсанты из России. Продвигал Филипп и команды из Украины, Белоруссии. Теперь вот с поддержкой короля сцены на конкурс едет певица из Молдовы.

Наталья Гордиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-«Евровидение» – это конкурс, призванный объединить людей. И я стараюсь выполнить его главную функцию. Музыка всегда была выше политики,-резюмировал Филипп Бедросович.

Напомним: Наталья Гордиенко записала под руководством Киркорова хит «Sugar», с которым она представит Молдову на конкурсе «Евровидение -2021» в Роттердаме. Видео к этой песне сняла талантливый украинский режиссер - Катя Царик.

Наталья Гордиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссером презентации стал Василий Козарь.

- Представляем ту самую песню, с которой наша «сверхновая суперзвезда» поедет покорять «Евровидение», -рассказал журналистам Киркоров. - Это новый продукт нашей потрясающей международной «дрим тим»! Неизменный греческий состав - Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос и Фокас Евагелинос. Доверить такую задачу можно только суперпрофессионалам.

Сестры Мария и Анастасия Толмачевы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Навка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ани Лорак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переводом занималась - Sharon Vaughn, а лирику написал Михаил Сафарбекович Гуцериев. Парадокс состоит в том, что артистка из Молдовы, композитор из Греции, продюсер и соавтор родом из Болгарии, режиссер клипа из Украины с большой любовью создавали этот продукт, потому что у музыки и искусства нет границ. И вечер в театре Crave - тому доказательство!-сказал гостям вечера Филипп.