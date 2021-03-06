«Москвичей сложнее удивить»: самый экстремальный тиктокер России перебрался в столицу из Санкт-Петербурга

Кирилл Колесников в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Так в студию Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) еще никто не заходил. Тиктокер Кирилл Колесников, известный своими экстремальными роликами, за пару минут до начала эфира решил отличиться. Парень с разбега влетел на стену ногами, перевернулся через голову и плюхнулся на стул. Тиктокеру – ничего, а вот от стены отлетели декоративные кирпичи.

- Кирилл что такого ты делаешь, что только в Тик-Токе у тебя 23 с половиной миллиона подписчиков?

- Я делаю сальто. Вот и весь секрет. У меня с Тик-Током сразу как-то пошло. Записал первое видео и оно набрало 600 тысяч просмотров. Я тогда подумал: «вот это да, вот это успех». Но честно скажу, что тогда эту социальную сеть я всерьез не воспринимал. Это было два года назад и тогда Тик-Ток многие считали мыльным пузырем, который скоро лопнет и исчезнет. Поэтому я тогда по одному видео в месяц записывал. Активно снимать я начал только в августе 2020-го года и тогда пошли подписчики.

- А сколько ты зарабатываешь? Развей нам миф о том, что сам Тик-Ток платит деньги за просмотры.

- В России да, это миф. А вот в Америке, к примеру, просмотры на Тик-Ток монетизированы. У нас этого пока нет. Но я не особо из-за этого страдаю. Хорошие деньги получаю за рекламу. Какие – не скажу, это коммерческая тайна.

- Но давай так… Машину ты себе уже можешь позволить?

- Да, машину могу. На квартиру деньги откладываю. Хочу сразу купить, чтобы без ипотеки.

- Признавайся, сколько переломов накопил к своим 23-м годам?

- Были, конечно, переломы. Как минимум четыре, точно. Но ничего — еще попрыгаю.

- Прыгать - это здорово, но несут ли твои ролики хоть какую-то образовательную функцию?

- Да. Я своим примером показываю ребятам, что нужно заниматься спортом, что это здорово, круто. Я пропагандирую паркур, который плохо развит в России. В других странах есть школы паркура, у нас, увы, пока только мои ролики.

- Сколько раз в день тебе приходится читать комментарии людей о том, что ты, прости, отмороженный на всю голову?

- На самом деле постоянно пишут: «зачем ты это делаешь», «шею себе свернешь» и все такое. Но этот спорт не более опасен, чем любой другой.

- Да ладно, вот к примеру, шахматы. Они-то чем опасны?

- Уснул над шахматной доской: глазом — на ладью, и все – готово.

- Слушай, а каково родителям твоим смотреть как ты сигаешь? Наверняка просят остановиться, пойти учиться, как все нормальные люди?

- На самом деле родители уже привыкли. А образование у меня есть. В Санкт-Петербурге окончил колледж – я инженер-архитектор по первому образованию, сейчас получаю высшее, я на четвертом курсе, учусь на менеджера.

- Кем ты себя видишь через 10 лет?

- Это сложный вопрос. Я так далеко не заглядываю. Но, возможно, лет до 40 буду делать трюки.

- Ты не так давно переехал в Москву. Вот скажи, есть какая-то разница между реакцией на твои трюки посетителей столичных ТЦ и питерских?

- Я действительно чаще всего в торговых центрах снимаю. Хочу сказать, что москвичи более современные, они ко всему готовы, их сложнее удивить. Сам город мне очень понравился, я тут хотя и не так давно, но уже чувствую себя своим.