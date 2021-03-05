Хочешь принять участие в контроле за госзакупками? Действуй!

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Людям с инвалидностью в нашей стране полагаются льготные технические средства реабилитации (протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода), а также льготные путевки на санаторно-курортное лечение. Предоставление этих товаров и услуг обеспечивает Фонд социального страхования (ФСС РФ), приобретая их в рамках госзакупок. Если вы неравнодушный человек или интересуетесь процедурами выбора и закупки конкретных изделий, то можете воспользоваться специальным электронным сервисом «Открытый контракт», сообщает ФСС. «КП» попросила специалистов Фонда ответить на несколько вопросов об этом сервисе.

• Что такое электронный сервис «Открытый контракт»?

Это бесплатный информационный ресурс в интернете, размещенный по адресу https:www.ok.fss.ru. Там вы можете найти в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до объявления процедуры госзакупки, данные по конкурентным закупкам Фонда социального страхования и его региональных отделений с начальной (максимальной) ценой контракта более 1 млн рублей.

• Какие дополнительные возможности появляются после авторизации?

Авторизованные пользователи могут оставить свои замечания, предложения и вопросы по закупкам, а также сообщить в ФСС об ошибках, обнаруженных в опубликованных документах. Сотрудники Фонда рассматривают каждое обращение и дают обратную связь о решении вопроса.

• В чем преимущества проекта «Открытый контракт»?

У людей с инвалидностью, конечных потребителей услуг Фонда, есть возможность участвовать в общественном обсуждении закупок.

Потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители) могут заранее изучить проекты технических заданий, требования к участникам закупок и критерии оценки заявок.

В целом общественный контроль позволяет повысить качество, эффективность и результативность закупок.

Подробнее о сервисе «Открытый контракт» - в разделе «Наши права

и льготы» на сайте kp.ru

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.НА ЗАМЕТКУ

В рамках «Открытого контракта» размещаются данные обо всех конкурентных закупках ФСС РФ стоимостью от 1 млн рублей.