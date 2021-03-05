Ирина Шейк сверкнула глубоким декольте на Миланской неделе моды

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы нашей жизни, включая индустрию моды. Если раньше показы новых коллекций собирали вокруг подиумов сотни зрителей, то теперь дефиле переместились в виртуальную плоскость. Миланская неделя моды прошла в формате онлайн: модные дома представили свои новинки в Интернете. Показ коллекции бренда Versace не стал исключением. Новую новую коллекцию сезона осень-зима 2021 в записи представили супермодели Ирина Шейк, Белла Хадид и Джижи Хадид.

Главной звездой показа стала Ирина Шейк: 35-летняя манекенщица уже давно стала любимицей главы модного дома Донателлы Версаче. Ирина представила два черных наряда, и оба — с экстремально глубоким декольте, обнажившим ее грудь.

Ирина представила два черных наряда, и оба — с экстремально глубоким декольте, обнажившим ее грудь. Фото: REUTERS

Русская манекенщица прошла по подиуму в корсете и прозрачной юбке, продемонстрировавшей ее длинные ноги. А затем появилась на «языке» в платье-миди с эффектным вырезом до самой талии. Образы дополнили черные шляпки, неуловимо напомнившие треуголки, в каких щеголяли Наполеон и Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря». Стилисты сделали Ирине яркий макияж, разбавивший тотальный черный цвет.

Ирина много работает, она – лицо десятков известных марок. 35-летняя модель живет в Нью-Йорке и воспитывает дочку Лею, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. Когда манекенщица занята на съемках (например, когда она летала в Милан на съемки показа для Миланской недели моды), за четырех летней Леей присматривает Брэдли. Ирина признает, что Купер — очень заботливый отец. По словам модели, она против так называемого со-родительства («co-parenting» – термин, принятый на Западе) и не верит, что родителем можно быть «частично».

Миланская неделя моды прошла в формате онлайн: модные дома представили свои новинки в Интернете. Фото: REUTERS

- Когда я с моей дочкой, я на 100% ее мама. А когда она со своим отцом – он на 100% ее отец, - рассказала Ирина в интервью американскому изданию Elle.

В итоге Лея проводит с отцом ничуть не меньше времени, чем с Ириной. При этом девочка воспитывается мамой и бабушкой в русскоязычной среде. Лея ходит в русский детский сад, смотрит русские мультики и слушает русские детские песенки — например, «Чему учат в школе» Владимира Шаинского. А когда папарацци сняли Ирину и Лею во время прогулки, где девочка сидела в коляске, укутанная в одеяло с принтом главных героев мультфильма «Маша и медведь», восторгу русских поклонников модели не было предела.

К слову, по словам Ирины, Лее абсолютно не нравится работа мамы. Модель уверяет, что дочь не впечатляет ее вид на рекламных постерах. Ей больше нравится, когда Ирина – обычная мама.