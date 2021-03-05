Итоги масштабного эксперимента: Людям раздавали деньги просто так, а они только лучше работали

Несмотря на всю критику, идея введения безусловных выплат набирает все большую популярность в мире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США завершился самый масштабный в истории страны эксперимент по введению безусловно базового дохода. Так называют выплаты, которое государство делает своим гражданам без всяких предварительных требований. Итоги оказались удивительным: люди, которые «просто так» получали деньги не только не превратились в тунеядцев, но стали лучше работать и чувствовать себя счастливее.

Эксперимент проводили в городке Стоктон на севере штата Калифорния. Согласно плану, часть горожан должна была получать ежемесячно в течение двух лет по 500 долларов, и это без учета других доходов участников и члены их семей. Для программы было отобраны 125 человек, чей доход за год был меньше среднего для Стоктона - 46 тысяч долларов.

Эксперимент полностью финансировался за счет средств частных фондов и отдельных энтузиастов, благо, близость Кремниевой долины позволила местным властям привлечь гигантов цифровой индустрии, которым тоже было интересно, к чему приведет эта инициатива.

И вот результат: если в начале программы в феврале 2019 года только у 28% участников была постоянная работа, а уже через год на условиях полной занятости трудились 40% «подопытных». В то же время в контрольной группе, не получившей базовый доход, рост числа лиц с постоянной работой составил лишь 5%.

Согласно исследованиям университетов Теннесси и Пенсильвании, которые курировали проект, прибавка к ежемесячному содержанию помогла многим людям отвлечься от борьбы за выживание и поиска постоянных подработок, чтобы сосредоточиться на трудоустройстве на должности с достойным заработком и соцгарантиями.

Критики программы говорят, что введение базового дохода показало позитивные результаты только благодаря тому, что программа изначально носила временный характер. Они считают, что если бы участники эксперимента знали, что деньги им будут платить постоянно до конца жизни, то расслабились бы и стали халтурить.

Впрочем, помимо чисто экономического эффекта введение базового дохода оказалось позитивное влияние и на психологическое состояние «подопытных». Они стали менее тревожными и менее подверженными депрессии. Некоторые из горожан рассказали, что благодаря выделенным средствами им удалось оптимизировать свой график и проводить больше времени с женой и детьми, благодаря чему обстановка в семье значительно улучшилась.

Как говорит автор проекта Майкл Таббс (бывший мэр Стоктона), этим экспериментов он хочет добиться большего распространения программ базового безусловного дохода по стране, которые будут финансироваться уже за счет уже государственного бюджета. По его расчетам, если выплачивать деньги всем гражданам США, то на это потребуется около 3 триллионов долларов в год.

При этом, по словам политика, подобные идеи встречают сопротивление не только у консервативно настроенной части элиты, но и со стороны профсоюзов, которые опасаются, что правительство может перестать тратить средства на другие социальные программы и сосредоточится только на базовом доходе.

Несмотря на всю критику, идея введения безусловных выплат набирает все большую популярность в мире. Только в США более 40 руководителей муниципального уровня заявили, что планируют проработать схожие проекты у себя в городах. А в Германии с начала марта этого года около 10 тысяч граждан будут получать выплаты в размере 1200 евро на человека в рамках еще одной исследовательской программы.

Правда недавний эксперимент с базовым доходом в Финляндии потерпел неудачу. Там ежемесячную финансовую поддержку в размере 560 евро выплачивали 2000 молодым безработным с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года без каких-либо условий. В результате участники проекта стали чувствовать себя более уверенными и физически здоровыми за время реализации проекта, но в экономическом плане данная мера не привела к улучшению ситуации с занятостью, повлияв в лучшую сторону только на семьи с детьми. Однако эксперты при этом подчеркивают, что в условиях Финляндии 560 евро были явно недостаточными для адекватной жизни, т.к. эта сумма даже ниже прожиточного минимума. В результате неимущим не удалось выбраться из ловушки бедности, а дополнительные деньги смогли лишь немного облегчить их существование.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Павел Пряников, историк, публицист, основатель портала «Толкователь»:

- Сейчас проблема введения базового дохода широко обсуждается в Первом мире, правда пока этой темой занимаются не в практическом, а в теоретическом плане — ведутся научные исследования, чтобы понять психологическую реакцию людей на появление у них дополнительных свободных средств. Не исключаю, что таким образом власти и бизнес-элиты западных стран готовятся к возможному резкому увеличению безработицы, обусловленной развитием автоматизации и робототехники. Например, уже к середине века нас ждут беспилотные автомобили и корабли, а это миллионы сокращенных рабочих мест по всему миру.

К сожалению, в России пока ни разу не проводились подобные эксперименты, а ведь для нашей страны вопрос борьбы с бедностью - это насущная проблема! Надо начать хотя бы с повышения прожиточного минимума, обеспечения достойных пособий по безработице, по уходу за ребенком. Кроме того, следует пересчитать потребительскую корзину, включив в нее не только продукты и промтовары, но и расходы на недвижимость, ведь у нас у многих людей нет собственного жилья.

А вообще российские миллиардеры могли бы организовать за свои средства подобный эксперимент по базовому доходу, например, в рамках небольшого города или поселка городского типа. Он бы им обошелся весьма дешево, по меркам их класса, — всего лишь несколько десятков миллионов долларов, а полученная информация была бы очень ценная и для общества, и для властей.

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