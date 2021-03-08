Сильным женщинам тоже нужна помощь: Как матери борются за своих детей

На попечении фонда «Дети наши» 88 семей, борющихся за то, чтобы их детей не забрали в детские дома Фото: БФ "Дети наши"

История Оксаны: трое детей, муж ушел

У Оксаны трое детей, старшей дочери девятнадцать, средней – тринадцать, а младшей – всего шесть. Муж ушел вскоре после рождения младшей дочери, у него теперь новая семья, и он не хочет ни общаться, ни тем более помогать.

После рождения старшей дочери Оксана продолжала работать, но с появлением еще двух дочек ушла с работы, чтобы уделить больше времени воспитанию детей и следить за хозяйством. Такая возможность была, пока они жили вместе с мужем, он зарабатывал, она следила за детьми, работала в огороде.

Сейчас же справляться в одиночку очень сложно, ситуация усугубляется тем, что у средней дочки проблемы со здоровьем.

Отсутствие работы и стало причиной, по которой семьей заинтересовалась опека.

После того, как муж ушел, Оксана вернулась на работу, сначала устроилась временно, потом ее приняли официально. Работая в регистратуре больницы, она часто остается в ночную смену и как бы ни уставала, в доме всегда чисто, дочери одеты, накормлены. Оксана помогает младшим с уроками, потом идет в огород.

Со старшей дочерью у Оксаны очень теплые отношения, они поддерживают друг друга и помогают, чем могут. Когда Оксане нужна была подпись бывшего мужа для оформления материнского капитала, а он не брал трубку, потому что не хотел говорить с ней, дочь включилась в процесс, и сама все организовала.

Несмотря на то, что ситуация непростая, именно опека попросила фонд «Дети наши» помочь семье, потому что сомнений в том, что Оксана любит детей и готова о них заботиться, нет ни у кого, не хватало ресурсов, в основном моральных и эмоциональных.

После работы с психологом и социальными педагогами фонда «Дети наши», эмоциональное состояние Оксаны стабилизировалось, она уже справляется сама, а это значит, что семья скоро сможет выйти из-под опеки фонда.

Благотворительный фонд «Дети наши» специализируется на профилактике социального сиротства Фото: БФ "Дети наши"

История Елены: мечтает с сыном о своем доме

Елена живет с сыном, матерью и двумя братьями в небольшом домике, места в котором на всех не хватает. Она уже много лет стоит на очереди на получение собственного жилья. Но ее очередь не приближается, во многом из-за общей ситуации с жильем в Смоленской области, во многом потому, что, когда квартиры появляются, приоритет отдается многодетным семьям.

Елена обратилась в фонд «Дети наши» за консультацией юриста. Кроме того, с Еленой работали психолог и социальный педагог фонда, после чего женщина поняла, что ушла с последней работы и не работает последние годы из-за выгорания. Она сама нашла онлайн курс «Профилактика эмоционального выгорания» и прошла его.

У Елены юридическое образование, и она очень активно участвовала в судебном процессе, составляла акты вместе с юристом фонда и в результате выиграла суд. Скоро они с сыном получат долгожданную квартиру.

После консультаций с психологом фонда Елена начала искать работу. Так как в населенном пункте выбор невелик, социальный педагог предложила Елене попробовать себя во фрилансе, и сейчас Елена, пишет курсовые, удаленно работает на одном из юридических сайтов онлайн-консультантом, а еще проходит онлайн-курсы, чтобы развить свой Instagram и продавать через него изделия ручной работы с собственными вышивками.

«Когда мы только познакомились, - рассказывает Татьяна, социальный педагог фонда «Дети наши», - было видно, как она устала. Сейчас я могу сказать, что Елена - предприимчивая, трудолюбивая, сильная и неунывающая женщина. Нужно было только немного помочь ей почувствовать все это в себе, помочь найти ресурсы».

История Вари: старший сын вырос и стал надежной опорой

У Вари трое детей, старшему двадцать один год, младшим – восемь и семь лет. Когда ей было тринадцать лет, она потеряла маму. Они с младшей сестрой остались на попечении отчима, человека с весьма непростым характером.

«Он любил выпить. Помню, как он отправлял меня в магазин за сигаретами без денег. И я не могла придумать ничего лучше, чем собирать недокуренные сигареты по двору».

Варя со страхом и стыдом вспоминает то время, когда ей, еще ребенку, пришлось взять ответственность за сестру, водить ее в школу, готовить еду. Единственным близким человеком был дедушка, который, хоть и жил далеко, но, как мог, подбадривал внучку, давал советы, старался быть опорой и поддержкой.

Немного легче стало, когда Варя поступила в колледж. Она старалась учиться на пятерки, чтобы не потерять повышенную стипендию. В институт Варя тоже поступила, но закончить его, к сожалению, не смогла. Тогда она вышла на работу и вскоре забеременела.

Отец не захотел принимать участие в воспитании сына, но на помощь снова пришел дедушка, который активно помогал растить Колю. Именно тогда, от напряжения и стресса, нереализованных надежд и волнения за будущее сына, у Вари и начались проблемы с алкоголем.

Но главные сложности были еще впереди. Смерть отца младших детей стала для Вари неожиданным ударом. Справиться с этой потерей самостоятельно ей не удалось, и она снова начала выпивать. Так семья и оказалась в поле зрения опеки. Почти год органы опеки и попечительства наблюдали за семьей, приезжали к Варе и часто заставали ее нетрезвой. В результате младших детей изъяли, ограничив Варю в родительских правах.

В этот сложный период старший сын, Коля, стал для Вари опорой, он помогает ей и в вопросах отстаивания родительских прав, и финансово.

«Мама всегда старалась изо всех сил. – говорит Коля, – Она нас всех очень любит, но одной очень тяжело! Ей нужно помочь. У меня сейчас есть возможность уехать работать в Москву. Но я не поеду, не могу оставить маму сейчас. Буду тут пока не вернут детей».

Психолог и социальный педагог фонда проводят с Варей мотивационную работу, работу с зависимостью и по восстановлению ресурсности.

Сейчас Варя приезжает к детям на свидания каждую неделю, готовится к каждой встрече. Хотя из-за карантина они видятся только через забор, она не упускает возможности увидеть детей, передает им гостинцы. Варя прошла процедуру кодировки и уже месяц не употребляла алкоголь. В квартире у нее всегда порядок, вместе с Колей они задумали ремонт в детской, поменяли обои. Варя пытается устроиться на работу, где ее оформят официально. Она сделала уже очень много и готова сделать еще больше, чтобы ее дети жили с ней.

Подопечные фонда "Дети наши" Фото: БФ "Дети наши"

Как работает фонд "Дети наши"

На попечении фонда «Дети наши» 88 семей, борющихся за то, чтобы их детей не забрали в детские дома. К кризису всегда приводит целый клубок проблем: это может быть и неблагополучное детство, и потеря близких, работы или развод. Мы беремся помогать только тем, кто действительно готов работать над собой, сделать все, чтобы создать необходимые условия для своих детей и воспитывать их самостоятельно.

Благотворительный фонд «Дети наши» специализируется на профилактике социального сиротства, с 2018 года системно работает над решением проблемы. Мы знаем, что дети, растущие рядом с любящими родителями, получают важнейшие навыки заботы о себе, примеры настоящей семейной привязанности, поддержки и преодоления сложностей.

Поддержите проекты фонда и помогите мамам не расставаться со своими детьми!

Этот материал был прислан на конкурс "Комсомолка. Просто о добром". Мы ждем от благотворительных фондов и волонтерских организаций истории об их работе - лучшие опубликуем на сайте kp.ru.