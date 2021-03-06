Лучшие книги в подарок на 8 марта: Молодость навсегда, шедевры своими руками и горячие рокеры

Мы выбрали самые яркие книжные новинки, которые прекрасно подойдут в подарок на 8 марта. Фото: Shutterstock

Все женщины – индивидуальности. Одна интересуется кулинарией, другая – историей, третья – выступает за здоровый образ жизни, или без устали следит за модными тенденциями. Каждой из них в подарок подойдет книга. Из огромного разнообразия мы выбрали наиболее яркие и интересные. А Кристина Бовина, автор и ведущая программы «Среда обитания» на ОТР выступила нашим экспертом и рассказала, какие подарки были бы интересны и приятны ей.

Автор и ведущая программы «Среда обитания» Кристина Бовина

Книга «Букетный период» — для творческих личностей, которые могут превратить любую мелочь в произведение искусства.

Здесь речь пойдет о фуд-флористике. Все мы не раз видели вкусные букеты, от вида которых мгновенно поднималось настроение, разыгрывался аппетит и фантазия. Так вот, эта книга научит, как соорудить нечто подобное своими руками! Что должен уметь начинающий флорист, какие материалы необходимы, с чего начать и к чему стремиться? Книга раскроет все секреты!

Ульяна Шефф "Букетный период"

Кристина Бовина: «Не все женщины любят цветы - это факт! И прагматичные дамы такой “полезный букет’ оценят по достоинству, ведь фантазия фуд-флориста безгранична. Это может быть, как суповой набор, все необходимые овощи для борща, так и деликатесы и даже морепродукты. Видела букет из отварных раков, впечатляет! Для романтичных особ, которые цветы ценят, съедобный букет тоже придется по душе. Например, композиция конфет из разных видов шоколада и свежих ягод, выглядит аппетитно. Мне было бы приятно получить вкусный букет! Кстати, на предпраздничной неделе в эфир ОТР вышел специальный выпуск программы «Среда обитания» о цветах: как правильно выбирать цветы, формировать букеты, как продлить их жизнь уже вазе. Мы уделили особое внимание и фуд-флористике, а также рассказали о том, чем может быть опасен обычный букет. Этот яркий выпуск можно сейчас посмотреть на сайте ОТР».

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Катя Долгорукова "10 первых свиданий"

«10 первых свиданий» — для тех, кто хочет лучше разбираться в психологии отношений и совсем не хочет совершать «популярные ошибки», ну и, конечно, не прочь весело провести время за чтением.

В основе книги необычный эксперимент журналиста Кати Долгоруковой. В недавнем прошлом у нее была прекрасная семья. Но потом Катя стала свободной женщиной с очаровательной дочкой. И вот она решилась на 10 свиданий, КОТОРЫЕ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕДУТ. Это правило такое, встретиться с мужчиной только один раз. Ситуации, как и мужчины, случались разные. Катя рассказывает о них захватывающе и с потрясающим юмором. Ну, конечно, будут и выводы, которые, бесспорно помогут, пригодятся каждой женщине! Опыт, как ни крути, великая штука!

Кристина Бовина: «Такая книга, думаю, может пригодиться не только незамужней подруге, но и не женатому приятелю, тем более что подача материла, легкая и с юмором. Было бы здорово если бы мы все учились на чужих ошибках, но к сожалению, это не всегда получается. Да, и жить было бы не интересно, без ошибок. А вот понимать, какие психологические типы личности бывают, и по возможности прогнозировать их поведение в той или иной ситуации-это важно знать и полезно уметь».

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Иван Демьян "Погнали"

«Погнали!» — для натур страстных, увлекающихся и уважающих отечественный рок. Написал этот опус Иван Демьян лидер группы «7Б». Он родился в Молдавии, пережил развал СССР, работал автожестянщиком и даже… попал за решетку. Хорош герой романа? И вот в один прекрасный момент, Иван понял, что все это совсем не его, а его – это музыка. Но одно дело подумать, а другое круто поменять судьбу. Демьян это сделал! В книге он рассказывает свою, без преувеличения, удивительную биографию. Да и как не считать удивительными чудесные спасения от неминуемой гибели или, денежный дождь, пролившийся на сцену прямо во время выступления? Свою историю Демьян рассказывает через… автомобили – совсем простенькие и представительского класса. «Мои тачки становились судьбоносными» - интригует Иван.

Кристина Бовина: «Я слушаю разную музыку - зависит от настроения. Если хочу расслабиться, слушаю джаз или кавер версии в стиле джаз, если душа просит праздника - то возможно латино. Книга о биографии популярного человека, любопытный подарок как для мужчины, так и для женщины, особенного если этот человек интересуется его творчеством. Сейчас я читаю биографию Антона Павловича Чехова. Потрясающе, столько занимательных фактов! Творческие люди: музыканты, художники, писатели - они особенные! И истории их жизни не менее интересны».

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Доктор Зухра Павлова "Обман веществ"

«Обман веществ» - для тех, кто хочет долгие годы выглядеть молодо и быть здоровым. Возможно, дарить это издание своей второй половинке покажется нецелесообразным (вдруг не так поймет?). А вот маме или сестре - в самый раз. Это же своего рода Библия здорового образа жизни.

Автор книги – врач-эндокринолог Зухра Павлова, автор популярного инстаграм канала @doctorpavlova. Она раскрывает секреты, как не голодать и при этом иметь завидную фигуру, как отлично чувствовать себя и как избежать некоторых неприятных ситуаций со здоровьем, как правильно заниматься физкультурой, чтобы она имела эффект.

Зухра дает ответы на самые сложные и частые вопросы: есть ли связь между лишним весом, иммунитетом, болезнью Альцгеймера и воспалениями? Опасно ли принимать гормоны и можно ли их заменить «травками»? Как начать двигаться, если «спорт — вообще не моё»?

В этой книге скрыта такая огромная мотивирующая сила, что остаться равнодушным и не начать всерьез заниматься собой просто невозможно.

Кристина Бовина: «Нам не безразлично здоровье и общее состояние наших близких. Книга, в которой можно найти полезные советы от врача-эндокринолога на эту тему, всегда актуальна! А если в добавок она и оформлена достойно, качественный переплет и бумага - такое издание особенно порадует. Для того чтобы выглядеть хорошо, важно: высыпаться, меньше нервничать и больше двигаться и дышать свежим воздухом, пить воду и есть овощи. А главное - радоваться жизни!»

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