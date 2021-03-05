На платье Жанны Фриске за 100 тысяч рублей не нашлось покупателей

Платье певицы, в котором она блистала в 2008 году на красной дорожке премии MTV, не удалось продать за 100 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя почти шесть лет со смерти Жанны Фриске ее имя по-прежнему у всех на устах и, увы, как правило, в центре скандалов. То семья воюет за маленького Платона, то Дмитрий Шепелев продаёт квартиру певицы, то на могиле творится какая-то чертовщина: безумные фанатки собирают снег с погоста для приворотов, а некоторые и вовсе утверждают, что гроб зарыли пустым...

Выступление группы "Стрелки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, близкие Фриске во всем этом круговороте событий не забыли о благих делах, которыми Жанна начала заниматься ещё во время своей борьбы с онкологией. Звезда помогала детям, которые также, как и она, столкнулись с тяжелой болезнью. И сегодня ее семья впервые организовала благотворительный концерт-аукцион, чтобы собрать деньги на лечение двух маленьких пациентов.

На сцене выступили Наталья Власова, которая в своё время очень поддержала Фриске песней «Жанна, живи!», осевший в России датский певец Томас Н’эвергрин и группа «Стрелки», где на сегодняшний день вместо толпы солисток остались лишь три участницы. Большинство лотов выкупили на месте, но главный - платье певицы, в котором она блистала в 2008 году на красной дорожке премии MTV, в этот вечер так и не ушёл с молотка. Видимо, цена в 100 тысяч рублей для гостей оказалась слишком высока, и теперь наряд будут пытаться продать онлайн.

Наталья Власова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Жанна всегда с нами рядом, мы это чувствуем, - поделилось с журналистами сестра звезды Наталья Фриске. - Я до сих пор помню тот день, когда она вышла в этом платье на красную ковровую дорожку. Она мне звонила, рассказывала, как все прошло. В тот момент Жанна была очень красивая - роскошные золотистые волосы на одно плечо и золотое платье... Последние годы оно хранилось у нас дома после того, как мы перевезли вещи сестры из Майами.

- У Жанны остались не только платья, но и поделочки какие-то, пластинки.., - начал было отец певицы Владимир Фриске, но дочь его строго одернула: «Нет, пап, пластинки мы отдавать не будем!».

- Вещи, которые нам очень дороги, не будут продаваться и раздариваться, - объяснила Наталья. - Не только драгоценности, но и бижутерия. Есть даже копеечные какие-то вещицы за 10 долларов, которые мы ни за что не отдадим.

Томас Н’эвергрин Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А концертные наряды Жанны будете выставлять на продажу? - поинтересовались репортеры.

- Нет, скорее всего, мы организуем музей ее нарядов.

- Он будет в квартире Жанны на Шмитовском проезде?

- Нет, вы что, ни в коем случае. Туда вообще никто не допускается, кроме самых близких, - категорично ответила сестра.

Момент аукциона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А что будет с этой квартирой (сейчас, если верить СМИ, двушку Жанны в элитном доме пытаются продать все совладельцы - как Дмитрий Шепелев, так и родители Жанны. - Ред.)?

- С квартирой ничего не будет, как она была, так и останется! - резко заявил Владимир Фриске. - Все, что говорят и пишут, это враньё.

- Пап, не надо! Сейчас не об этом, - снова оборвала его младшая дочь. - Давайте сегодня только о благотворительности. Жанна очень хотела помогать тяжелобольным детям, и после первой химии в Германии у нас был разговор о том, чтобы создать благотворительный фонд. И мы это сделали. Первые годы это был небольшой проект, а сейчас полноценный фонд «Я рядом», в феврале нам исполнился год. Мы успели собрать деньги для нескольких детей, в том числе онкобольной Наташи Долматовой из Перми, которой помогала ещё сама Жанна. Девочка мечтала увидеть море, и мы организовали ей с родителями поездку. А через полгода Наташи не стало...

- Кто-то из друзей Жанны по шоу-бизнесу откликнулся на вашу идею благотворительного концерта?

- Пока никто, все заняты своими делами, - грустно вздохнул Владимир Фриске. - Но те, к кому обращаемся, по крайней мере, не отказывают. Вот закончится пандемия, будем собирать большие залы...

Владимир и Наталья Фриске Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наталья, а вы будете выступать на этих концертах? Вы ведь пели, а сейчас, что, забросили карьеру?

- Нет, петь я больше не буду. Но говорить об этом не хочу.

- Вы носите вещи Жанны?

- Да, конечно. На мне сейчас, например, сапоги Жанны, ее сумка. Эти вещи приносят мне удачу.

- Владимир Борисович, раньше вы занимались карьерой Жанны - чем заполнили пустоту после ее ухода?

- Борьбой.

- За внука?

- Давайте не будем об этом. Будет день, будет пища...

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