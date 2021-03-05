Шахматы без мата: почему гроссмейстеры в восторге от сериала Netflix «Ход королевы»

Сериал «Ход королевы» получил большое количество положительных отзывов.

Сериал «Ход королевы» (английское название The Queen’s Gambit в дословном переводе на русский звучит не так впечатляюще – «Ферзевый гамбит») продолжает собирать по всему миру поклонников и призы. На днях впечатляющая работа Скотта Фрэнка и Аллана Скотта взяла престижный «Золотой глобус». А сам фильм любители шахмат и даже чемпион мира Магнус Карсен и дальше разбирают по эпизодам. Но почему «Ход королевы» превратился в грандиозную рекламу шахмат, которая нравится всем – от новичков до гроссмейстеров.

Знаете, что больше всего раздражает в российских фильмах о спорте? Полное пренебрежение их создателей к деталям и здравому смыслу. В том же «Стрельцове» режиссера Ильи Учителя есть сцена, где герой Петрова использует кочан капусты в качестве футбольного мяча. Мало того - он ударом этого «мяча» сбивает флюгер на солидном удалении! Как после такого трюка псевдо-Стрельцов не оказался в больнице с многочисленными переломами стопы, это известно только тому, кто придумал этот идиотский эпизод и вставил его в фильм.

И подобного бреда полно почти в каждом российском спортивном фильме. С «Ходом королевы» все не так. В сериале Netflix каждая партия и каждый ход реален и наполнен смыслом. Не зря его консультантом был Гарри Каспаров. И теперь весь шахматный мир фанатеет от этого фильма.

Но за что же все-таки простые любители и матерые гроссмейстеры обожают «Ход королевы»?

Шахматные партии из сериала – настоящие

Каждая из них была реально сыгранна в свое время. Помните (а если не смотрели, то увидите), как маленькая Бет в подвале приюта наносит первое поражение своему учителю мистеру Шейбелу? Это настоящая партия из 17-го века, она была сыграна в Риме в 1610 году.

Кадр из сериала "Ход королевы". Будущая чемпионка делает свои первые шаги в шахматах.

А помните, как уже повзрослевшая Элизабет ставит на место зарвавшегося обладателя выдающихся зубов Гарри Белтика? Эту партию в 1955 году разыграли Нежметдинов и Каспарян. А нынешний чемпиона мира норвежец Магнус Карлсен признается, что она – любимая у него в этом сериале.

Карлсен – сам шахматный гений, он восседает на шахматном троне с 2013 года, и даже близко не видно никого, кто мог бы сместить норвежца. И когда чемпиона в первый раз спросили про «Ход королевы», тот дал ему 5 баллов из 6 возможных. А потом, кажется, повысил оценку. Во всяком случае Магнус охотно разбирает на своем Youtube-канале шахматные сцены из сериала. Эти ролики набирают сотни тысяч просмотров.

«Это просто отличный сериал, - рассказывает Карлсен в одном из интервью. - Шахматы - тема, используемая во многих фильмах, но мы не привыкли к точности и достоверности, с которой «Ход королевы » изображает шахматные детали. Это впечатляет даже по сравнению с качеством реальных документальных фильмов».

А еще Магнус Карлсен записал видео, в котором рассказывает, как бы разгромил Бет Хармон, окажись он на месте советского чемпиона Боргова. Во впечатляющем финале сериала тоже использована реальная партия Иванчук – Вульф. В 1993 году она закончилась вничью. Но в фильме с какого-то хода пошла не по учебникам, и Калрсен показывает, какие ошибки делали шахматисты. Ну что сказать после такого разбора? По законам Голливуда Бет конечно же побеждает. Но стоит признать, если бы норвежец Карлсен оказался в СССР в 1960-х годах, сериал бы закончился по-другому.

Даже ошибки в сериале - милые

Кстати, слащавый финал – одна из претензий к создателям сериала. Ее выразил гроссмейстер Ян Непомнящий. «На мой вкус, после искупления, через которое проходит Бет, финал не должен быть сладким ванилью. В остальном отлично», - написал он в своем твиттере.

А потом Ян признавался, что во время просмотра ставил сериал на паузу, и искал реальные партии, которые вдохновили сценаристов.

Другие замечания к «Ходу королевы» от профессионалов тоже из разряда некритичных. Въедливых шахматных людей немного раздражает, как часто герои кладут на доску королей. Они замечают, что движения, которыми актеры двигают фигуры, немного отличаются от реальных. Можно отловить где-то и погрешности монтажа. Но среди этих придирок, есть только одна существенная. В реальных шахматах бесконечное множество партий завершается вничью. Бет Хармон за все 7 серий не закончила дело миром ни разу.

Сериал понравился многим профессиональным шахматистам.

Названия серий – говорящие, и не только о шахматах

Но в то же время неизбалованные вниманием шахматисты буквально млеют от того, что сценаристы не налажали с терминами. «Openings» («Дебюты»), «Exchanges» («Размены»), «Middle Game» («Миттельшпиль»)… Все это не только слова шахматного мира, но названия серий. И каждый из этих терминов передает не только то, что творилось на шахматной доске в этом эпизоде, но и то, что происходило в жизни Бет Хармон. Например, в серии «Adjournment» («Откладывание партии») красотка Элизабет, забросив шахматную жизнь, полностью отдается алкоголю и наркотикам.

Шахматисты надеются на всплеск интереса к игре

Но больше всего шахматисты обожают «Ход королевы» за то, что сериал может вдохнуть новую жизнь в их игру. Через пару недель после выхода фильма запрос в Google «Как научиться играть в шахматы» достиг пика популярности за последние девять лет. А доски стали раскупать с молниеносной быстротой. В последний раз такой всплеск к игре в России наблюдался, когда Сергей Карякин в 2016-м бился с тем же Магнусом Карлсеном за шахматную корону.

Следующую волну можно ждать, когда на экраны выйдет фильм про противостояние 1978 года Карпова и незадолго до матча сбежавшего из СССР Корчного в Багио. «Там всего хватает – и приключений, и противостояния, и работы спецслужб, - рассказывал о ленте Анатолий Карпов в эфире Радио КП. - Багио – один из самых богатых в этом отношении матчей. Это было не только шахматное, но и политическое противостояние. И тогда я имел все виды защиты, от физической до технической. Потому что мы полагали, что все что угодно может случиться на этом матче».

И будем надеяться, что не забудут о шахматах. А сам Анатолий Евгеньевич встанет за спиной у режиссеров и каждый раз будет бить их по рукам, если тем захочется ради интереса вставить в кино какую-нибудь шахматную глупость.

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