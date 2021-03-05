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Спорт

Рудковская и Плющенко требуют деньги за уход Косторной. Неужели имеют право

В фигурном катании начинается эра трансферов, как в футболе
Андрей ВДОВИНАндрей ВДОВИН
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Алена Косторная

Алена Косторная

Фото: Мария ЛЕНЦ

Супруга Евгения Плющенко известный продюсер Яна Рудковская озвучила условия, на которых фигуристка Алена Косторная может уйти к другому тренеру. Судя по всему школа «Самбо-70», в которой тренирует Этери Тутберидзе, должна будет выплатить некую сумму, если примет обратно «блудную дочь» Косторную. Денег на это в «Самбо-70» нет, это государственная структура. Так что фигуристке придется либо искать спонсора, который ее выкупит у «ангелов» Плющенко-Тутберидзе, либо платить свои, либо идти в суд.

КОНТРАКТ С МАМОЙ АЛЕНЫ

Яна Рудковская рассказала, что существует некий контракт с мамой Косторной. Соглашение оформлено с родителем, потому что Алене 17 лет, и до достижения совершеннолетия от ее имени должен выступать тот, кто имеет на это право.

«Есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит», - цитирует Рудковскую СЭ.

САМИ «АНГЕЛЫ» НЕ ПЛАТИЛИ ЗА КОСТОРНУЮ

Рудковская отметила, что все деньги от рекламных контрактов, в которых задействована Алена, перечисляется стороне Косторной в полном объеме. Но все равно после такого заявления к стороне Рудковский/Плющенко появляется ряд вопросов.

1. За переход Алены Косторной к «Ангелам Плющенко» в июле 2020 года никто не платил. Во всяком случае разговоров таких не было. Вместе с тем фигуристки переходила в ранге чемпионки Европы и в статусе одной из главных звезд фигурного катания. Равно как и не было разговоров о компенсации за переход от Тутберидзе к Плющенко Александры Трусовой.

Алена Косторная и Евгений Плющенко на контрольных прокатах сборной России, сентябрь 2020 г.

Алена Косторная и Евгений Плющенко на контрольных прокатах сборной России, сентябрь 2020 г.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. За время, проведенное в «Ангелах Плющенко» Костороная деградировала как спортсменка. Она с трудом занимает 6-е место в финале Кубка России, где не принимали участия сильнейшие фигуристки страны Щербакова и Трусова. За время проведенное у Плбщенко, из олимпийской надежды Косторная превратилась в серую спортсменку без элементов ультра-си. Большой вопрос, кто в этом виноват – спортсменка, травмы, тренеры. Но тренировочную работу, затраты на которую требуют компенсировать, можно посчитать неудовлетворительной. Тогда за что платить?

3. Непонятен срок действия контракта. Он бессрочный? Теперь Косторная в рабстве?

4. Неизвестна сумма компенсации. Как она рассчитывается? По каким расценкам?

Есть еще вопрос к последовательности высказываний со стороны Евгения Плющенко. Тренер говорил, что отпускает Косторную с «хрустально-чистой совестью». Разговор о компенсации не было. Так же было растиражировано заявление Плющенко о том, что никаких контрактов с Косторной не было. А спустя три часа Рудковская фактически опровергла слова мужа, и подняла тему о документах, подписанных мамой фигуристки. Но это уже лирика. Главное – контракт и что в нем записано.

У КОСТОРНОЙ НЕТ ВРЕМЕНИ НА РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: КАРЬЕРА РУШИТСЯ

Фигурное катание с постановкой вопроса о компенсациях сталкивается чуть ли не впервые. Так что если у стороны Алены Косторной или у «Хрустального» Этери Тутберидзе появится желание оспорить требования Рудковской и Плющенко с помощью юристов, разбирательство может затянуться на очень долгое время и дойти до судов разных инстанций. У обеих сторон есть доводы. «Ангелы Плющенко» действительно вкладывались в спортсменку, это правда - заказывали ей дорогостоящие программы у иностранцев, создавали условия для тренировок. Но до этого команда Тутберидзе проделал еще более глобальную работу. Так что юристы могут разбираться до хрипоты и дойти чуть ли не до CAS.

Этери Тутберидзе во время финала Кубка России по фигурному катанию, февраль 2021 г.

Этери Тутберидзе во время финала Кубка России по фигурному катанию, февраль 2021 г.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но все это будет требовать денег, нервов и времени. В конце концов, чтобы в футболе сформировалась трансферная система с компенсациями за игроков, понадобились десятилетия. У Алены Косторной нет даже недель. Она – официально запасная в сборной России на чемпионат мира. Не дай бог случись что с Щербаковой, Трусовой или Туктамышевой, в Стокгольм должна лететь Косторная. Но у нее нет льда, тренера, программ… А еще впереди олимпийский сезон. И если история с переходом талантливой фигуристки затянется хотя бы на месяц-другой, на ее карьере, возможно, придется ставить крест.

А все эта история говорит о том, что в конце концов федерации фигурного катания стоит разобраться с правилами перехода спортсменов от тренера к тренеру. Уже пора разработать типовой контракт, вывести формулу компенсаций, и учредить орган, который будет следить за соблюдением закона. Иначе либо клубы будут оставаться без компенсаций либо фигуристы попадут в рабство.

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