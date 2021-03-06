Почему так тоскливо весной и как вернуть себя к жизни

Ждешь весну, ждешь, надеешься — вот наступит 1 марта и растопит усталость, депрессию. А становится все только тяжелее. Фото: Shutterstock

Ждешь весну, ждешь, надеешься — вот наступит 1 марта и растопит усталость, депрессию. А становится все только тяжелее.

Что делать, как бороться с упадком сил и какие анализы стоит сдать в начале весны после затяжной зимы и скомканного прошлого года, мы обсудили с нашим экспертом Валерием Савановичем, основателем и владельцем медицинской онлайн-лаборатории.

Три причины весенней хандры

1. Слишком мало солнца и много зимы.

Типичная для наших краев долгая, бессолнечная, холодная зима, которая следует за хмурой и сырой осенью — это основная причина весенней хандры.

Во-первых, длительное отсутствие солнца приводит к недостатку витамина D.

Во-вторых, гипоксия (нехватка кислорода) зимой возникает из-за того, что мы начинаем куда реже проветривать дома.

2. Нехватка движения и много тяжелой еды.

Зимой мы, как правило, больше едим и меньше двигаемся, переходим в режим «энергосбережения». Тут вам и лишний вес и дряблость мышц и резко падающая самооценка...

3. Перестройка организма на «летнее время».

Постепенно световой день увеличивается, угнетающая нас темнота становится все короче. Но при этом такая перестройка тоже приводит к тому, что временно мы чувствуем себя не очень хорошо. Начинаются проблемы со сном, растет чувство постоянной усталости.

Кровь расскажет все

Есть и еще одна немаловажная причина усталости — нехватка определенных витаминов. Да, летом мы больше едим овощей и фруктов, а зимой часто не доверяем парниковым огурцам-помидорам, да и стоят они недешево. Конечно, можно пропить витаминно-минеральные комплексы. Но самостоятельно назначать их себе не стоит: можно сильно ошибиться в том, каких именно витаминов и полезных веществ вам не хватает, и получить совсем не тот результат, на который рассчитывали. Ведь избыток витаминов так же вреден, как и их недостаток.

Как правило, если вы жалуетесь врачу на усталость, хандру, бессилие, слезливость, помимо основных анализов (в том числе и на гормоны), специалист порекомендует сдать анализы на нехватку необходимых веществ.

Конечно, их очень много: кальций, магний, цинк, селен, фолиевая кислота, витамины группы B, витамины A, D, K, E, ненасыщенные жирные кислоты Омега 3, 6 и 9, и т. д. И стоить полный анализ может очень недешево. Но, как правило, опытный врач может увидеть нехватку тех или иных элементов буквально по лицу.

Вот, например, некоторые важные комплексы анализов, которые помогут понять возможную причину дурного настроения и вялости.

Разбираемся, какие показатели крови нужно проверить и как перестроить свой быт, чтобы справиться с хандрой Фото: Shutterstock

1. Исследование на дефицит витамина D и кальция.

В лаборатории исследуют 25-OH витамин D - форму этого витамина D, которая образуется в печени из вырабатываемого в коже и поступающего с пищей витамина D. Он способствует накоплению кальция в зубах и костной ткани, регулирует минеральный обмен, препятствует размягчению костей. Вот почему анализ на кальций и витамин D лучше сдавать в комплексе.

2. Анализ на уровень содержания в крови кальция, фосфора, цинка, магния.

Этот комплекс полезен не только после долгой зимы, но и на фоне стресса, по окончании долгой болезни, при восстановлении после травм, во время беременности или менопаузы. Недостаток этих веществ может приводить к проблемам с костной тканью и зубами, нарушениями кроветворения, работы ферментов, гормональным сбоям и т.д.

Пой, гуляй, ходи в кино

Мы все слишком устали после ограничений, устали бояться и ждать страшных вестей о здоровье, вернее, о не здоровье близких. Соскучились без встреч с друзьями и родными, без поездок, без полноценного отдыха и ярких впечатлений.

Все это накопило нешуточный стресс. Но давайте попробуем вместе начать выдыхать его, избавляться от тревог, от нервных вздрагиваний при любом внеплановом звонке. Начнем маленькими шажками двигаться навстречу весне. Что будем делать:

1. По утрам включать любимую музыку и хотя бы несколько минут разминаться или просто бессмысленно танцевать, поддергивая руками и ногами.

2. Гулять. Да, пока погода не особенно располагает, но все же старайтесь выбираться из дома и проходить как минимум 30-40 минут. А лучше часа полтора. Желательно под руку с любимым человеком. Кроме того, прогулки помогут получить больше солнечного света и того же витамина D.

3. Проветривать не только голову, но и квартиру. Пока гуляете, распахните форточки: кислород необходим для нормальной работы мозга, сердца и прочих систем нашего организма. Неплохо было бы проветривать квартиру и днем (если работаете из дома).

4. Жевать зелень и не забывать про ягоды! Наши родные брусника, клюква, облепиха, которые и в замороженном виде не теряют своих свойств — настоящие кладези витаминов. А зелень типа петрушки и шпината помогает поддерживать уровень калия, необходимого нашему сердца. Заморские зеленые гости — авокадо и киви — станут отличной поддержкой для мозга и сосудов. Ведь в киви содержится витамин С, а в авокадо, помимо массы минералов, полезные омега-кислоты. Также постарайтесь добавить в рацион больше рыбных блюд (в том числе консервы в собственном соку) и кисломолочных продуктов.

5. Найдем то, что нравится, радует, то, что дает силы и энергию. Пойдем рисовать, танцевать, кататься на коньках, ходить в кино и театры, учиться актерскому мастерству. На это всегда можно найти время, если сделать приоритетным. Потому что время на себя — это то, что нам сейчас необходимо больше всего.

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