Утечка: Россия и Франция тайно выслали дипломатов

Французское издание Le Echos со ссылкой на собственные источники сообщило, что в конце прошлого года Россия и Франция выслали по одному дипломату от каждой стороны. Фото: Shutterstock

Французское издание Le Echos со ссылкой на собственные источники сообщило, что в конце прошлого года Россия и Франция выслали по одному дипломату от каждой стороны.

Предпосылкой якобы стала шпионская деятельность одного из сотрудника российского посольства в Париже, который был задержан французскими спецслужбами.

А в качестве симметричной меры Москва выслала одного французского дипломата из российской столицы.

Обе высылки прошли в режиме секретности, ни Франция, ни Россия публично не сообщали об инциденте.

Эксперты сочли такой режим попыткой не обострять и без того непростые французско-российские отношения.

И, похоже, что информация, опубликованная Le Echos, не является фальшивкой: в МИД Франции и России отказались комментировать публикацию.

Венская конвенция о дипломатических сношениях предусматривает немотивированное решение страны пребывания о высылке иностранных дипломатов. Однако, такого в современной дипломатической практике почти не происходит.

Наиболее частой причиной высылки (объявлением персоной нон грата) является подозрение в том, что тот или иной дипломат занимается шпионажем. Еще одной – совершение сотрудником дипмиссии какого-либо уголовного преступления в стране пребывания. В таком случае высылка является процедуральным элементом, поскольку дипломатический иммунитет не позволяет привлечь такого подозреваемого к ответственности в стране пребывания.

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Во французском посольстве в Москве и в российском МИД информацию не прокомментировали (подробности).