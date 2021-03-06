Псаки: Байден не дает пресс-конференций из-за кризиса

Нынешний президент США практически не общается с прессой Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки вынуждена оправдываться перед журналистами за нежелание президента США Джо Байдена общаться с прессой.

Практически все предшественники Байдена принимали участие в регулярных, полномасштабных пресс-конференциях. Байден же пока не провел ни одной, отделываясь краткими комментариями перед началом того или иного мероприятия.

Вот и на очередном брифинге Псаки искала новые оправдания этому, заявив, что Байден «появился во время исторического кризиса, точнее, двух исторических кризисов – пандемии, подобной которой страна не видела десятилетия, и экономического спада, оставившего без работы 10 млн человек».

- Так что я думаю, что американский народ наверняка поймет, – решила Псаки, заверив, что в Белом доме уже работают над установлением даты первой пресс-конференции Байдена. – Мы надеемся провести полноценную пресс-конференцию в ближайшие недели, до конца месяца.

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