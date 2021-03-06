Дождалась: актриса Ирина Пегова рассказала о роли мечты

Ирина Пегова, Александр Робак и Алина Юхневич Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Это семейное кино и романтическая комедия о поиске настоящей любви. Главная героиня – студентка ВГИКа Соня Чижик. Ее играет молодая актриса Алина Юхневич. Соня – провинциалка, приехала в Москву из Гороховца. Она учится на режиссера и влюблена в главного институтского краша (на молодежном сленге «первый парень на деревне», который нравится всем девушкам) Филиппа. До поры до времени Филипп Соню не замечает. И она по совету подруги пытается устроить свою личную жизнь с помощью мобильного приложения для романтических знакомств. Этот поиск «настоящей любви» ни к чему хорошему не приводит. Череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит хаос в жизнь девушки, ей грозит отчисление из института. Взволнованный этими новостями, в Москву внезапно приезжает Сонин отец (Александр Робак). Но и его манят соблазны большого города. Он тоже подключается к мобильному приложению для знакомств и пускается во все тяжкие. Ситуация доходит до абсурда. На поиски загулявшего мужа и пропавшей дочери едет мама Сони - майор полиции Лидия Чижик (Ирина Пегова)... Она – женщина с суровым нравом, с самого начала была против выбора дочери. По ее мнению, Соне надо было идти в юридический институт, а не учиться на режиссера: «Кино – это вообще не профессия!»… Далее следует череда еще более нелепых ситуаций, в результате которых семья Чижиков окажется на грани краха... Если вам хватит терпения досмотреть фильм до конца и вы тоже верите в чудо и настоящую любовь, то вы дождетесь хэппи-энда.

Для съемок были выбраны очень красивые локации в Москве и в провинциальном Гороховце.

Несколько вопросов о новой картине, мы задали исполнительницы роли мамы-полицейской Ирине Пеговой. По признанию актрисы, она наконец дождалась роли-мечты, давно хотела сыграть властную, бескомпромиссную женщину.

- Во мне на 100% есть строгость, которая присуща моей героине, - призналась Пегова. - Но в жизни я ее стараюсь максимально прятать. Со стороны и не скажешь, что я строгая. В фильме «#Только серьезные отношения» у меня была возможность дать волю этой своей стороне характера. Поэтому вживалась в образ с удовольствием.

- В фильме поднята актуальная тема о том, как опасен бывает виртуальный мир, насколько важны общение и чувства в реале, а не в соцсетях. Как вы относитесь к знакомствам в Интернете?

- Никогда ни с кем не знакомилась через Интернет, но не вижу ничего плохого к виртуальных знакомствах – это часть современного мира. Среди моих друзей есть несколько примеров удачных знакомств в Интернете, которые закончились свадьбой. Но нужно понимать, что в соцсетях человек может представлять себя по-другому, быть не тем, кем он является на самом деле. И к реальности его образ может не иметь отношения.