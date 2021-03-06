«Миллионов на счетах уже нет!»: раздел имущества Бориса Грачевского – как договариваются наследники

Вечер памяти Бориса Грачевского пройдет 20 марта. Фото: Николай Темников

Борис Грачевский умер два месяца назад от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Историю болезни и смерти бессменного художественного руководителя «Ералаша» обсуждают до сих пор. Знаменитые доктора после смерти Грачевского в очередной раз напоминают: людям, имеющим серьезные хронические заболевания, опасно заниматься самолечением. Борис Юрьевич, заболев коронавирусом, доверил жизнь знакомому врачу, который 12 дней лечил 71-летнего мужчину по телефону. Когда жена уговорила Грачевского поехать на КТ – компьютерная томография показала уже 75% поражение легких. Худрука «Ералаша» госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но спасти Грачевского не удалось.

18 марта Борису Грачевскому исполнилось бы 72 года. 20 марта в Доме кино вдова, друзья и коллеги проводят вечер памяти Бориса Грачевского. Будут вспоминать Бориса Юрьевича, запланирован просмотр его режиссерской работы - фильма «Крыша». Вдова Екатерина Белоцерковская приглашает родных и близких семьи, будет команда «Ералаша» и друзья мэтра. А вот 38-летний Максим Борисович Красиков приглашения не получил – после смерти Грачевского он объявил себя внебрачным сыном основателя «Ералаша». Максим говорит, что будет посещать мероприятия и помогать выпускать «Ералаш» только в том случае, если Екатерина Белоцерковская сама обратиться к нему. Однако вдова Грачевского пока этого не сделала. Поэтому в списке наследников Бориса Юрьевича Грачевского пока 5 человек. Как же они поделят имущество бессменного руководителя «Ералаша».

После смерти Грачевского вокруг его семьи появилось множество слухов – недвижимость и другие активы делили по-разному. Вдова знаменитости решила не комментировать раздел имущества и с ее подачи друзья Грачевского тоже о деньгах открыто не говорят – не хотят обижать Екатерину. Однако некоторые моменты прояснились.

Борис Грачевский у своего дома в Подмосковье. Здесь сейчас живет вдова с сыном Филиппом, которому этой весной исполнится год. Фото: Николай Темников

Коллега Бориса Грачевского рассказал kp.ru: «Многие поспешили заявить о завещании Грачевского. Но сразу стало понятно – никакого завещания нет, поэтому все поделят по закону. Так вот по закону большая часть имущества принадлежит Кате – и ее в обиду никто не даст. Она общается с Аркадием Григоряном, и работа над «Ералашем» продолжается. Некоторые наследники и журналисты пытались искать миллионы на счетах. Не нашли. Может когда-то давно они и были, что маловероятно. Но никаких миллионов на счетах уже давно нет, Борис Грачевский не был миллионером. Он был человеком, который жил своим детищем под названием «Ералаш».

Партнер Бориса Грачевского – Аркадий Григорян сказал нам, что работа над выпусками «Ералаш» продолжится. Сценарии новых выпусков киножурнала «Ералаш» были написаны и согласованы еще при жизни Грачевского. В данный момент решается вопрос с финансированием съемок – идет поиск спонсоров. Но Григорян пообещал: если спонсоров не найдут – все равно будут снимать. В 2020-м году «Ералаш» впервые не получил финансовую поддержку от Министерства Культуры. Григорян заверил: «Если не найдем партнеров для запуска новых сюжетов – будем снимать за счет собственных средств». Остановка производства новых выпусков киножурнала «Ералаш» не обсуждалась. Работа в компании кипит — на днях запустили молодежную линейку одежды от «Ералаш», идет подготовка к фестивалю. В марте вышел новый выпуск киножурнала «Ералаш», снятый еще при жизни Грачевского.

Ну а имущество Бориса Грачевского будут делить между его наследниками первой очереди - вдовой и детьми. От первого брака у Бориса Юрьевича – 48-летний Максим и 41-летняя Анна, от второго – 8-летняя Василиса, от союза с Екатериной Белоцерковской – Филипп, которому скоро исполнится год. По закону вдова получает 50% всех активов умершего мужа плюс 1/10 от второй половины наследства. Каждый из детей - по 1/10 доли имущества. Друзья Грачевского опасаются, что в ближайшие месяцы его внебрачный сын заявит себя наследником. А в списке недвижимости – трехкомнатная квартира в Москве, дом в Подмосковье и 50% доли в ООО Продюсерский центр «Ералаш». Так как вдова имеет по закону право на большую часть имущества, также в ее распоряжении доля несовершеннолетнего сына, то очевидно будут достигаться определенные договоренности. Уже сейчас понятно – Белоцерковская порядочный человек и она учтет интересы всех наследников. Есть вариант того, что дом останется в распоряжении вдовы и Филиппа Грачевского. А квартира будет разделена между другими наследниками.

ООО «Ералаш» Борису Грачевскому принадлежит на 0,1 % акций меньше, чем Аркадию Григоряну. В ООО «Продюсерский центр Ералаш» у Грачевского и Григоряна равные доли. Общая прибыль компаний за последний отчетный год (2019-й) составила 125 млн. руб. Бизнес-проекты (театр-школа, лагерь, кинопроизводство, права на товарный знак, франшизы) в 2020-м из-за пандемии принесли меньше прибыли. Доля Бориса Грачевского в компаниях также делится между наследниками по закону. Коллеги Грачевского говорят, что процесс договоренностей со стороны некоторых наследников может быть непростым. Вся надежда на мудрость Екатерины Белоцерковской, в которой не сомневался ее муж.

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