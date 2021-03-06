Валентина Терешкова: "Мы с Юрой Гагариным смеялись и говорили - наш мартовский месяц, месяц котов и кошек"

Первая в мире женщина-космонавт поздравила с наступающим праздником прекрасную половину человечества
Фото: Евгения ГУСЕВА
- Валентина Владимировна, доброе утро! Вас с весной! С днем рождения!
- Спасибо, Санечка, спасибо!
- Скажите, пожалуйста…
- А ты не можешь без вопросов, да?
- Нет, не могу. Ну, этот вопрос очень важный. Вот у Юрия Гагарина 9-го марта день рождения, у вас - 6-го.
- А мы начинали с 6-го, потом - вот дошли до 9-го, а затем ещё и 16 марта у Володи Комарова день рождения.
- Так - а вы, в смысле, все время отмечали все эти дни или прекращали 6-го, а потом 9-го снова начинали? Какая была схема?
- Ну, как мы могли с 6-го до 9-го сидеть и отмечать, Саш?
- Ну, ясно. А как тогда?
- Мы были одна семья. Во главе с Юрой. Так что… А мы с Юрой смеялись и говорили - наш мартовский месяц, месяц котов и кошек.
- Ясно. А вот что из подарков вам запомнилось? От Гагарина, может быть, от Комарова?
- А тогда не было ведь такого поветрия, что обязательно что-то на день рождения дарить. Цветы, как правило.
Но я запомнила - на один день рождения мне ребята подарили дерево, сирень, цветущую сирень…
- В смысле, в кадке какой-то принесли?
- Да, в какой-то кадке, да, ну, небольшое было, дерево - это громко сказано, но, во всяком случае, мы отмечали.
- И долго это дерево у вас росло?
- А мы потом отдали его, чтоб посадили в землю.
- И оно где-то до сих пор, может быть, растет?
- Я думаю, что нет, конечно. У нас столько было много и работы, и учебы в академии, поэтому - тут очень заняты все были.
- Ярославская ваша родная земля, ваши подопечные детские дома - они как Чайку традиционно поздравляют?
- Ну, я всегда у них бываю. На Новый год подарки они от меня получают. У нас есть «Дерево желаний», на веточки которого дети вешают записочки со своими пожеланиями. Они разные... Ну, как правило, это или кроссовки, или костюм спортивный, или еще что-то. Так что, мы такие проводим и я рада, что ребята откликаются на это.
- И ещё вот вы, я знаю, им планетарий подарили в Ярославле, а они Терешковой что дарят?
- Любовь свою - это самое главное.
- Скажите, пожалуйста, ваш внучок, скрипач, он сегодня Валю поздравит? (Внуки называют бабушку просто Валей. - А.Г.)
- Он сегодня выступает с концертом в два часа, ему сказали - давай-ка, Андрей, начинай! А потом и он примчится с Аленкой (дочь Терешковой. - А.Г.) ко мне. Будет играть.
- Он со скрипкой к вам придет? И что будет исполнять?
- Конечно, со скрипкой. И будет играть мамину любимую мелодию.
- Это «Полонез», по-моему, да?
- Нет, это цыганские напевы. (Их очень любила слушать Елена Фёдоровна, мама Валентины Владимировны. - А.Г.)
- Да, правильно. Скажите, а второй внук - Алексей?
- Ну, он уже взрослый, он работает.
- Он что-то может уже заработать для бабушки?
- Не знаю... Главное, чтобы они были хорошими людьми. Любили Родину свою и отдавали ей все, что они умеют.
- И еще не могу не задать вопрос. Американский же марсоход по Марсу ползает, а туда же Валентина Владимировна Терешкова собиралась… Как вот вы к этому отнеслись?
- Ты знаешь, этот марсоход без оборудования российского ничего не стоит. Очень важно российское оборудование.
И ещё важно, чтобы космос все-таки был ареной мирного сотрудничества. Саша, это - космос. Мы все живем на Земле, и космос должен быть безопасным. Ареной мирного сотрудничества. Я тебе говорю прописные истины.
- Я понял.
Валентина Владимировна, вот вас знают на всех континентах, во всех уголках планеты... Что бы вы хотели в свой день рождения и накануне Международного женского дня пожелать женщинам всего Мира?
- Ну, прежде всего, я хотела бы от всей души поздравить с праздником моих дорогих соотечественниц... И, конечно же, всех женщин, с которыми у Комитета советских женщин (Терешкова возглавляла эту организацию многие годы. - А.Г.) огромные были связи и мы тесно сотрудничали мы.
Я хочу сказать (хоть это, может быть, и прописные истины), что женщины - большая сила, очень многое могут сделать для того, чтобы был мир на Земле, чтобы дети росли под мирным небом. Это, конечно, самое главное. Будет мир на Земле - и все будет.
- А Вас ещё раз - с Днем рождения! Мы вас очень любим, берегите себя!
- Спасибо! И пусть «Комсомолка» поздравит всех, всех, от мало до велика, особенно ветеранов Великой Отечественной, с нашим первым, по-настоящему весенним днем.
Сегодня солнышко - так что: с праздником!
- Спасибо огромное!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Валентина Терешкова - в эфире Радио «КП»: Во время полета я крикнула: «Эй, небо, сними шляпу!». И получила за это от Гагарина
О друге и коллеге вспоминает женщина-космонавт №1 (подробности).