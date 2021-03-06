РЕН ТВ запускает новый проект с кулинарным блогером Сталиком Ханкишиевым

Телеканал вместе со Сталиком Ханкишиевым ломает стереотипы о готовке

Программа «О вкусной и здоровой пище. Телеальманах» выходит с 6 марта по субботам в 8.30. Ее ведущий – гуру кулинарии, его называют одним из самых популярных авторов последнего десятилетия.

В новой программе на РЕН ТВ Сталик Ханкишиев поделится со зрителями рецептами самых вкусных блюд из различных уголков мира. Вместе с автором и ведущим зрители научатся готовить лучшие блюда русской, узбекской, азербайджанской и других мировых кухонь. Авторы проекта отмечают, что в программе ломаются все стереотипы о готовке, ведь зачастую считается, что проще найти альтернативу приготовлению пищи и не трать на это время. Но РЕН ТВ вместе с известным кулинаром докажет, что готовка – это очень увлекательное занятие, а мужская часть телезрителей может стать хозяевами своей кухни. По словам Сталика, «приготовление пищи — такое же развлечение для серьезных мужчин, люди, у которых есть время, готовят для себя сами».

Автор проекта «Сталик Ханкишиев: О вкусной и здоровой пище. Телеальманах» подробно расскажет, как готовить нехитрые, вкусные и запоминающиеся блюда по щелчку пальцев. Не нужно больше ломать голову, чем удивить гостей, жену или семью. Мастер кулинарии научит вас выбирать продукты, покажет основные техники готовки, а также посвятит время истории традиционных рецептов.

«Мы шлифуем каждую нотку, там нет ни грамма фальши, там нет ни одного пустого кадра. Программа насыщенная, плотная», — оценил шоу автор.

Ранее на презентации в пресс-центре МИЦ «Известия» Сталик Ханкишиев признался, что никогда не работал поваром, но готовка всегда увлекала его. «Собрать в ресторане и покормить 50 или 100 человек это одно дело, совсем другое дело – научить сотни тысяч людей готовить лучше, чем в ресторане. Задача более достойная и мне эта работа очень нравится», – отметил Сталик.

Каждую субботу в 8:30 включайте новое шоу «О вкусной и здоровой пище. Телеальманах» на телеканале РЕН ТВ.