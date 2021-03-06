Расширение БАМа и Транссиба и развитие зимнего туризма: правительство придумало, как вытащить шахтерский Кузбасс из нищеты и разрухи

Михаил Мишустин продлил свою поездку по Сибири. Из Новосибирска, где премьер пробыл два дня, он отправился в Кемерово. Здесь он провел совещание по экспорту угля. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин продлил свою поездку по Сибири. Из Новосибирска, где премьер пробыл два дня, он отправился в Кемерово. Здесь он провел совещание по экспорту угля.

Мишустин напомнил, что Кузбасс производит 60 процентов всей российской угольной продукции.

- Одна из основных задач - это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего, Восточного полигона железных дорог. Это позволит не только расширить выход на рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона, но и даст возможность получать больше доходов за счет международного транзита по маршруту Восток - Запад, - сказал Мишустин.

По его словам, в течение ближайших 4 лет пропускная способность полигона должна увеличиться на четверть по сравнению с 2020 годом. Объем вывоза угольной продукции должен вырасти на 30%.

В целом на модернизацию инфраструктуры транспорта до 2024 года направят 780 миллиардов рублей. Мишустин уточнил, что предстоит расширить две железнодорожных магистрали - БАМ и Транссиб. Как отметил премьер, их пропускная способность на отдельных участках оставляет желать лучшего.

- Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение, - сообщил Мишустин.

Во время поездки в Кемерово премьер почтил память погибших на пожаре в «Зимней вишне». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в этом году. Суммарно будет построено около 670 километров путей. На втором этапе более - 1300 километров.

- Помимо доставки угля, планируем сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до наших западных границ, - сказал Мишустин.

Премьер также провел совещание по социально-экономическому развитию Кузбасса. Мишустин подписал программу развития Кемеровской области. Как отметил премьер, ее принятие затянулось на два года. Программа рассчитана до 2024 года, на нее потратят 51 миллиард рублей. Самый крупный блок - строительство инфраструктуры, в том числе дороги в обход Кемерово. На это направят 21 миллиард бюджетных рублей. Программа также предусматривает реконструкцию аэродрома в Кемерово, ремонт в регионе сетей водо- и газоснабжения, обновление городского транспорта, строительство школы, больницы, переселение людей из аварийных домов, строительство жилья для детей-сирот.

- В Кемеровской области проживают 2,5 миллиона человек. У них должна быть современная медицина, жилье, возможность получить хорошее образование, - отметил премьер.

Упор будет сделан и на развитие туризма. Как рассказал Мишустин, будет запущен пилотный проект по развитию снегоходного туризма в Кузбассе. 8 миллиардов рублей частных инвестиций будет вложено в развитие горнолыжного курорта Шерегеш. К 2024 году турпоток на Шерегеш должен вырасти в два раза.

Реализация программы развития Кемеровской области позволит создать 13 тысяч новых рабочих мест. Главная задача - остановить бегство людей с Кузбасса: за последние годы из региона уехали 38 тысяч человек.

Между совещаниями Мишустин заехал в Парк Ангелов, построенный на месте снесенного торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Случившийся три года назад пожар унес жизни 37 детей и 23 взрослых. Мишустин возложил цветы к памятному камню.

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