Украинские эксперты «лишили» финансирования «Северный поток – 2»

Украина и российская либеральная общественность празднуют победу над проектом «Северный поток – 2». Фото: REUTERS

Украина и российская либеральная общественность празднуют победу над проектом «Северный поток – 2». По их утверждениям, четыре из пяти компаний – иностранных инвесторов проекта вышли из него. А, значит, как они, на их взгляд, «логично» предполагают, проект остался без денег и теперь не будет завершен.

Действительно, на днях компания Uniper объявила, что прекратила финансирование строительства газопровода. Ранее о прекращении финансирования объявили другие инвесторы – компании Wintershall Dea, OMV и Royal Dutch Shell. Если учесть, что всего таких иностранных инвесторов было пять, то получается, по арифметике, что с вышли четыре компании, осталась пока лишь компания Engie. То есть проект действительно под угрозой?

По украинской арифметике, может, и так. Или, например, по американской этноматематике. Напомним, в США в нескольких штатах объявили математику расистской, потому что белые почему-то считают главным в решении нахождение правильного ответа. Поэтому решено перейти к такой математике, где правильным будет считаться любой ответ, который даст представитель черного и прочего цветного населения. Дважды два равняется пяти? Правильно! Девяти. Вообще, великолепно!

Если руководствоваться таким подходом, то логика украинских политиков и экспертов действительно безупречно. Вот только, слава Богу, у нас пока не этноматематика, а нормальная. И поэтому все мечты о крахе «СП – 2» разбиваются в прах при столкновении с реальностью.

Напомним, пять компаний, о которых идет речь, не строят сам газопровод, а являются инвесторами. То есть обеспечивают финансами. По условиям контракта, они обязаны внести 50% необходимых для строительства газопровода средств – то есть, как планировалось изначально, взнос каждого из инвесторов должен был составить около 950 миллионов евро.

И в конце 2020 года компании Royal Dutch Shell и OMV отчитались, что завершили финансирование в своей части. OMV направила 730 миллионов евро. В феврале уже этого года в Wintershall Dea заявили, что тоже завершили финансирование, направив аналогично в проект 730 миллионов евро. А теперь о том, что дальше не будет направлять деньги в «СП – 2» объявили и в немецкой компании Uniper. О чем это говорит? Да лишь о том, что свои финансовые обязательства по договору компания выполнила.

Кстати, подтверждением этого факта стало и недавнее заявление Wintershall Dea, что оператор проекта компания Nord Stream 2 AG уведомила европейских партнеров о том, что предоставленного финансирования уже достаточно для завершения проекта.

Так что поторопились применять этноматематику к реальной жизни господа «эксперты». И, как и следовало ожидать, попали впросак. Впрочем, им не привыкать воевать с реальностью и не обращать на нее внимание.