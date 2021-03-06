«Идите вон к чертовой матери!» - Леонид Кравчук пригрозил России

Экс-президент Украины заявил о готовности его страны к «радикальным шагам». Фото: Петр Сивков/ТАСС

Что делает на посту главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе первый президент Незалежной Леонид Кравчук? Ответ прост и незатейлив – он демонстрирует всю степень неадекватности Киева и его трусость.

На протяжении последней неделе ВСУ активизировали обстрелы ЛДНР, которые проводятся, в том числе, из вооружений, запрещенных к применению на линии разграничения Минскими соглашениями. Киев гонит к Донбассу эшелон за эшелоном с военной техникой. Но Кравчук уже традиционно обвиняет во всем Россию и грозит Москве «радикальными шагами», если она не признает Россию стороной конфликта.

- Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами. Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения, - заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

- Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги. Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед. Это очень радикальный шаг, - продолжил он и пообещал, что Киев не позволит Москве «действовать так, как она хочет». - Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы.

Между тем, именно Киев не просто выходит за рамки международного права, игнорируя резолюцию СовБеза ООН о том, что выполнение Минских соглашений является единственным правовым способом разрешения конфликта, но и в открытую нарушает их, заявляя о невозможности исполнить те соглашения, которые сама Украина и подписала.

Впрочем, дедушка Леонид Кравчук, похоже, окончательно пал жертвой старческой деменции и ментального недержания, позволив себе совсем уж недипломатические выражения.

- Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят…, (что) они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери! – заявил он и припомнил слова Авакова, что у Украины «есть на все возможные сценарии, которые предпримет Россия, адекватные ответы».

Оно и неудивительно, если вспомнить, что также совсем недавно Кравчук заявил: «Буду бороться против России до последнего вздоха». Но, если «ответы Украины» соответствуют нынешнему интеллектуальному и ментальному уровню экс-президента Незалежной (а предполагать обратное оснований вроде как не наблюдается), то можно дать весьма уверенный прогноз, что при таком настрое, который он демонстрирует публично», Киев может предпринять действительно «радикальные шаги». Вот только по направлению из Донбасса к берегам Днепра. Если они смогут там закончить или хоты бы замедлить свое «радикальное» движение.