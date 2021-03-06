Исследование: Уехавшие за границу россияне ищут работу на родине

В Финансовом университете выяснили, в какие города страны едут работать квалифицированные иностранцы, включая выходцев из России
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Разумеется, Москва — главный город, который притягивает квалифицированных мигрантов (специалисты с высшим образованием, квалифицированные мастера, рабочие с высоким уровнем подготовки), мечтающих обзавестись хорошей работой. Доля таких иностранцев, которые рассматривают нашу столицу в качестве места успешного трудоустройства — 41,2%.
За Первопрестольной с огромным отрывом следует Санкт-Петербург. В Северной столице хотели бы найти рабочее место 3,5% потенциальных переселенцев. От Питера в этом немного отстали Ростов-на-Дону и Краснодар (3,4%), где традиционно работает много украинцев, жителей Донбасса. Далее идут Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж (Топ-10 смотри «Конкретно»).
Почти нет желающих трудиться в Махачкале, Стерлитамаке, Петрозаводске и Вологде (смотри подробнее «Конкретно»). К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики Финансового университета при Правительстве РФ.
- Исследование также выявило интересную деталь: многие бывшие граждане России, уехавшие за границу, а также граждане нашей страны, постоянно проживающие вне ее пределов, рассматривают возможность вернуться в Россию для поиска работы, - подчеркивает д.э.н. Алексеи Зубец, директор Института социально-экономических исследовании Финансового университета при Правительстве РФ. - Они могут приехать в первую очередь из Германии, США, Чехии, Индии, Таиланда, Турции, Италии, Франции, Египта и Великобритании.
Топ-10 самых привлекательных городов для трудовых мигрантов (оценка доли потенциальных трудовых мигрантов, которые бы хотели найти работу в этих городах):
1. Москва — 41,2%
2. Санкт-Петербург — 3,5%
3. Ростов-на-Дону — 3,4%
4. Краснодар — 3,4%
5. Новосибирск — 3,1%
6. Екатеринбург — 2,4%
7. Воронеж — 2,4%
8. Сочи — 2%
9. Челябинск — 1,9%
10. Красноярск — 2,7%
Где мигранты не хотят работать (оценка доли потенциальных трудовых мигрантов, которые бы хотели найти работу в этих городах)?
1. Махачкала — 0,0%
2-14. Нижний Тагил — 0,1%
2-14. Набережные Челны — 0,1%
2-14. Владикавказ — 0,1%
2-14. Волжский — 0,1%
2-14. Вологда — 0,1%
2-14. Грозный — 0,1%
2-14. Йошкар-Ола — 0,1%
2-14. Магнитогорск — 0,1%
2-14. Петрозаводск — 0,1%
2-14. Стерлитамак — 0,1%
2-14. Череповец — 0,1%
2-14. Чита — 0,1%
2-14. Якутск — 0,1%
Откуда прибывают трудовые мигранты (оценка):
Украина — 25,4%
Казахстан — 13,5%
Белоруссия — 13,2%
Страны ЕС — 7,9%
Узбекистан — 4,7%
Таджикистан — 2,9%
Киргизия — 2,6%
Молдова — 1,6%
Армения — 0,8%
Азербаи джан — 0,5%
Абхазия — 0,4%
Туркменистан — 0,3%
Грузия — 0,2
Другие страны — 26,1%
По данным Финансового университета при Правительстве РФ.