Исследование: Уехавшие за границу россияне ищут работу на родине

В Финансовом университете выяснили, в какие города страны едут работать квалифицированные иностранцы, включая выходцев из России Фото: Shutterstock

Разумеется, Москва — главный город, который притягивает квалифицированных мигрантов (специалисты с высшим образованием, квалифицированные мастера, рабочие с высоким уровнем подготовки), мечтающих обзавестись хорошей работой. Доля таких иностранцев, которые рассматривают нашу столицу в качестве места успешного трудоустройства — 41,2%.

За Первопрестольной с огромным отрывом следует Санкт-Петербург. В Северной столице хотели бы найти рабочее место 3,5% потенциальных переселенцев. От Питера в этом немного отстали Ростов-на-Дону и Краснодар (3,4%), где традиционно работает много украинцев, жителей Донбасса. Далее идут Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж (Топ-10 смотри «Конкретно»).

Почти нет желающих трудиться в Махачкале, Стерлитамаке, Петрозаводске и Вологде (смотри подробнее «Конкретно»). К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики Финансового университета при Правительстве РФ.

- Исследование также выявило интересную деталь: многие бывшие граждане России, уехавшие за границу, а также граждане нашей страны, постоянно проживающие вне ее пределов, рассматривают возможность вернуться в Россию для поиска работы, - подчеркивает д.э.н. Алексеи Зубец, директор Института социально-экономических исследовании Финансового университета при Правительстве РФ. - Они могут приехать в первую очередь из Германии, США, Чехии, Индии, Таиланда, Турции, Италии, Франции, Египта и Великобритании.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых привлекательных городов для трудовых мигрантов (оценка доли потенциальных трудовых мигрантов, которые бы хотели найти работу в этих городах):

1. Москва — 41,2%

2. Санкт-Петербург — 3,5%

3. Ростов-на-Дону — 3,4%

4. Краснодар — 3,4%

5. Новосибирск — 3,1%

6. Екатеринбург — 2,4%

7. Воронеж — 2,4%

8. Сочи — 2%

9. Челябинск — 1,9%

10. Красноярск — 2,7%

Где мигранты не хотят работать (оценка доли потенциальных трудовых мигрантов, которые бы хотели найти работу в этих городах)?

1. Махачкала — 0,0%

2-14. Нижний Тагил — 0,1%

2-14. Набережные Челны — 0,1%

2-14. Владикавказ — 0,1%

2-14. Волжский — 0,1%

2-14. Вологда — 0,1%

2-14. Грозный — 0,1%

2-14. Йошкар-Ола — 0,1%

2-14. Магнитогорск — 0,1%

2-14. Петрозаводск — 0,1%

2-14. Стерлитамак — 0,1%

2-14. Череповец — 0,1%

2-14. Чита — 0,1%

2-14. Якутск — 0,1%

Откуда прибывают трудовые мигранты (оценка):

Украина — 25,4%

Казахстан — 13,5%

Белоруссия — 13,2%

Страны ЕС — 7,9%

Узбекистан — 4,7%

Таджикистан — 2,9%

Киргизия — 2,6%

Молдова — 1,6%

Армения — 0,8%

Азербаи джан — 0,5%

Абхазия — 0,4%

Туркменистан — 0,3%

Грузия — 0,2

Другие страны — 26,1%

По данным Финансового университета при Правительстве РФ.