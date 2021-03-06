С рыбой и красной икрой: Россияне рассказали, какие любят блины

Масленица на носу — стартует 8 марта, закончится 14 марта. Вопрос о том, какие блины любят россияне, как никогда кстати. Фото: Shutterstock

Масленица на носу — стартует 8 марта, закончится 14 марта. Вопрос о том, какие блины любят россияне, как никогда кстати. Больше всех, конечно, с мясом или рыбой. Третья по популярности начинка — картошка с грибами. Сладкие блинчики заказывают на треть реже. Обычные с маслом — самые непопулярные. Они составляют лишь 5% заказов по стране. Это следует из блинной аналитики Яндекс.Еда, опубликованной накануне масленичной недели.

В каких городах какие блины популярны? В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростова-на-Дону сильнее всех любят блины с ветчиной и сыром. Но петербуржцы особенно часто заказывают блины с курицей или лососем. На Масленицу столичные жители предпочитают такое угощение с красной икрой.

Среди сладких соусов лидирует сгущенка, за которой идут клубника и банан. Больше всего ценителей сладких блинов живет в Казани и Саратове, там первое место среди начинок заняли сгущенка и банан соответственно.

Есть и изыски: блины «Хачапури», «Карбонара», из гречневой муки с соленой карамелью, творожные с зефиром и персиками, с фламбированной грушей, с кремом из мацони и белым шоколадом, с вишней и розмарином, с печенью и гречкой, с селедкой, креметой и зеленью, с кокосовым творогом и черной смородиной. Но их берут редко.

Средняя стоимость порции блинов по России — 179 рублей. Дороже всего это угощение обходится москвичам — по 192 рубля, а вот в Екатеринбурге одни из самых низких цен среди городов-миллионников — по 102 рубля за порцию.

Топ-5 самых популярных начинок блинов

1. Ветчина и сыр

2. Мясо

3. Курица

4. Грибы

5. Творог

По данным Яндекс.Еда.