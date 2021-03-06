Канадцы жалуются на твердость сливочного масла

Выяснилось, что в корм коровам добавляли пальмовое масло Фото: Shutterstock

Среди жителей Канады сейчас в ходу термин buttergat. Так они называют сливочное масло, которое, по их словам, есть невозможно – даже при комнатной температуре продукт остается твердым.

«Зачем нам такое масло, если его нельзя намазать на хлеб?», - пишут жители Страны Кленового Листа в Интернете.

Блогер и автор популярных книг по кулинарии Джули Ван Розендал в соцсетях обратилась к жителям и спросила, действительно ли это так?

Получив массу положительных ответов, она решила протестировать продукт лично.

Результат эксперимента оказался не в пользу канадских производителей. Только сливочное масло французского производства оказалось мягким.

«Канадским кондитерам теперь нужно накачивать мышцы для его размягчения», - пошутила она в соцсетях.

В правительстве Канады считают, что на самом деле ситуация далеко не шуточная.

- Состав продукта изменился в период коронавирусной пандемии, когда спрос на масло увеличился в разы. Чтобы догнать спрос, фермеры изменили состав корма для скота, и, скорее всего, и в коровий корм, и на финальной стадии производства масла добавили в него другое, пальмовое, - считает исследователь продуктов питания Сильвен Шарлебуа. – Именно его присутствие могло изменить консистенцию сливочного масла.

Канадцы, узнав об этом, обрушились с критикой на фермеров. Ведь известно, что наличие пальмового масла в продуктах питания увеличивает риск заболеваний сердца. В свою очередь, производители молочных продуктов заявили, что пальмовое масло необходимо для того, чтобы «коровы оставались энергичными».

Производители же уверяют, что ничего не меняли в рецептуре.

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