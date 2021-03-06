МВД выпустило памятку для тех, кто стал жертвой преступления

Сегодня есть несколько способов обратиться в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня есть несколько способов обратиться в полицию. Гражданин со смартфоном может даже скачать себе «Мобильное приложение МВД России», где есть «кнопка» экстренной связи, возможность связаться с оперативным дежурным ближайшего отдела полиции, участковым, и даже увидеть карту с их адресами. Скачать приложение можно на сайте МВД России. Чаще этой бесплатной услугой сегодня пользуется молодежь.

Людям постарше чаще нужен личный контакт: они звонят по телефону «102» или «112». Многие, когда дежурный начинает задавать вопросы волнуются, путаются и теряют время. В начале разговора важно указать свое ФИО, причину вызова, адрес или мобильный телефон, по которому с вами на месте сможет связать старший сотрудник патрульно-постовой службы или участковый.

При этом дежурному важно в первую очередь услышать: что произошло, адрес и телефон. Разговор записывается, а потому всю остальную информацию можно сообщать уже после того, как к вам будет выслана группа немедленного реагирования. Не стоит давать личных оценок происходящему. Устанавливать обстоятельства происшествия и принимать необходимые меры – работа полиции.

Памятка знакомит потерпевшего с его правами. В частности напоминает, что «по анонимным заявлениям уголовные дела не возбуждаются», а «заведомо ложный донос влечет за собой уголовную ответственность».

Также из памятки можно узнать, как вести себя на месте преступления. Важно следовать указаниям полицейских: ничего не трогать, не ходить по ограбленной квартире, не удалять приложения и телефоны мошенников, которые вам звонили. Все это может уничтожить улики, которые должны помочь расследованию.

Если сотрудники полиции попросят вас оказать помощь в получении справок от оператора связи о ваших переговорах, справок из банка о движении денег по вашему счету - отказывать не стоит. Это в ваших интересах.

Имейте в виду: если рассмотрение вашего заявления и сообщения о преступлении не входит в компетенцию органов внутренних дел – оно будет перенаправлено в соответствующий федеральный государственный орган в соответствии с правилами подследственности.

А еще помните, что отказ полицейских в возбуждении уголовного дела далеко не всегда означает потерю перспективы наказания совершившего преступление. Возможно, в Вашей ситуации имеет место уголовное дело частного обвинения, заявление о котором подается в суд.

Написать заявление в МВД можно тут.

Позвонить по телефону бесплатной «Горячей линии МВД России» 8-800-222-74-47, 8 (495) 667-74-47.