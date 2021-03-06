Кошмарное трио: супервулканы, способные уничтожить жизнь на Земле, копят силы

Вулканы устроят нам геенну огненную, если ученые не ошибаются. Фото: Shutterstock

1. Аляска: 6 жерл готовы слиться в одно

Кливленд, Карлайл, Герберт, Кагамил, Тана и Улиага - шесть вулканов, расположенных на примыкающих к Аляске Алеутских островах, выглядят обычным скоплением. На самом же деле это один вулкан - супервулкан с общим магматическим очагом гигантского размера. Диаметр кальдеры этого монстра – его жерла - 20 километров.

Скорым извержением супервулкана – всех его шести стволов, слившихся в один, пугают Джон Пауэр, геофизик из обсерватории вулканов Аляски и его коллеги из Геологической службы США. Уверяют, что под кальдерой сейчас неспокойно. Что может свидетельствовать о том, что она просыпается.

Жерла вулканов на Аляске расположены близко друг к другу.

Шесть жерл норовят слиться в одну Алеутскую кальдеру циклопических размеров.

Ученые не исключают, что извержение на Аляске достигнет максимально возможной силы - в 8 баллов. Тогда - гуд бай, Америка. А то и весь мир, если Алеутская кальдера разбудит соседскую - Йеллоустоунскую.

2. Йеллоустоунская кальдера: ожидается залп в 1000 кубических километров породы и пепла

Научные статьи со страшилками о том, что супервулкан, расположенный на северо-западе США в Йеллоустоунском национальном парке, готовится к извержению, появляются регулярно. Но более других пугают вулканологи из Университета Аризоны, заявляя, что катастрофа может случиться уже в ближайшие 10 лет.

Американские ученые изучили вулканический туф, покрывающий парк. В его отложениях сохранился пепел от прошлого извержения, которое их и сформировало 630 тысяч лет назад.

Анализ минералов в собранных образцах позволил определить, что катаклизм грянул после того, как «свежая» раскаленная магма залила резервуар под кальдерой. «Подготовка» к извержению заняла всего несколько десятилетий, а не тысячи лет, как полагали ранее.

Ныне кальдера, разогревшись, приподнялась на 25 сантиметров. Немного, казалось бы, но это как раз и свидетельствует о том, что расплавленные породы постепенно занимают позицию, сходную с той, которая сложилась перед предыдущим извержением. Отсюда и прогноз скорого его повторения.

В ходе того давнего катаклизма, в результате которого появилась кальдера в виде разлома, протянувшегося на 60 километров, в атмосферу были выброшены почти 400 кубических километров породы и пепла. От грядущего извержения ожидают «залпа» объемом более 1000 кубических километров.

Йелоустоунская кальдера ведет себя неспокойно. Пугает.

Проснувшись, кальдера может стать вулканом циклопических размеров. Фото: Shutterstock

Чуть раньше схожие опасения высказывали специалисты Геологической службы США, которые предрекали, что выброшенный пепел засыплет десятки тысяч квадратных километров метровым слоем. При этом разом погибнут 90 тысяч человек, проживающие в районах, примыкающих к парку.

Пепла, выброшенного в атмосферу, хватит, чтобы устроить нечто вроде ядерной зимы не только в США и Канаде. «Тьма» ляжет на весь мир. Глобальное потепление закончится, начнется глобальное похолодание, которое продлиться десятки лет. Не факт, что человечество его переживет.

Еще хуже станет, если к двум американским кальдерам присоединится третья - японская.

3. 10-километровый купол в Восточно-Китайском море: пухнет и разогревается

- Небывалое по силе извержение на юго-западе Японии может начаться в любой момент без какого-либо предупреждения, - пугает профессор Есиюки Тацуми — предводитель большой группы вулканологов из Университета Кобе. Они и сами напугались, исследовав кальдеру Кикай, расположенную в Восточно-Китайском море. Она образовалась в результате нескольких извержений древнего подводного вулкана, последние и крупнейшее из которых произошло примерно 7300 лет назад. Вулкан излил тогда около 500 кубических километров лавы, погубил ею и раскаленными газами больше половины населения Японии периода Дзёмон.

Ученые ожидают повторения «дзёмонской катастрофы», но в гораздо большем масштабе. И в сопровождении мегацунами. Уверяют, что гигантские волны докатятся аж до Северной Америки. Не говоря уж о Китае, Дальнем Востоке и самой Японии.

По самым мрачным прогнозам, извержение может погубить около 100 миллионов человек, став крупнейшим в истории человечества. Если японские вулканологи, не дай бог, окажутся правы.

Команда Есиюки Тацуми обнаружила, что кальдера пухнет и разогревается. На морском дне образовался купол раскаленной магмы, которой набралось уже 32 кубических километра. Диаметр купола достиг 10 километров, высота — 600 метров. Сейчас его вершина располагается всего в 30 метрах от поверхности океана. Купол исторгает кипяток, пузырится вулканическими газами и продолжает расти. То есть, ведет себя так будто бы и в самом деле опять превращается в действующий супервулкан.

Рядом с Японией зреет еще один супервулкан.

Кошмарное трио вряд ли убьет всю жизнь на Земле. Но погубить большую часть человечества может. И наверняка погубит его целиком, если проснутся и другие вулканы. Что, как не прискорбно, тоже не исключено.

ИТОГО

Никто не отсидится

Большая группа ученых из нескольких стран подготовила в свое время обширный доклад (Extreme Geohazards: Reducing the Disaster Risk and Increasing Resilience) для Европейского научного фонда, в котором оценила угрозы нашей цивилизации. Эксперты сравнили риски от землетрясений, оползней, наводнений, падения астероидов, изменения климата, цунами, извержений вулканов. И пришли к выводу: опаснее вулканов в ближайшее время ничего нет. Вероятность того, что именно они, начав извергаться разом, сотрут человечество с лица Земли уже в XXI веке, самая высокая - 10 процентов.

Стоит напомнить, что совсем недавно один жалкий вулканишко в Исландии с непроизносимым названием чуть было не парализовал всю человеческую цивилизацию.

В истории нашей планеты бывали периоды, когда разом извергались чуть ли не все вулканы на ней. Наступал сущий ад - конец света для существ, обитавших тогда на Земле. Хотя кто-то и выживал. И жизнь - в измененном, а то и вовсе в ином виде - продолжалась. О существовании столь загадочного пульса недр в 2010 году заявили вулканологи из университетов Сиднея, Бергена и Гавайев.

Глобальные извержения, как уверяли авторы открытия, происходили 10, 22, 30, 40, 49 и 60 миллионов лет назад. То есть, примерно каждые 10 миллионов лет. Но и между ними совсем уж спокойно не было: вулканическая активность - пусть и не столь сильно, но всё же заметно - нарастала 4, 15, 34, 45 и 65 миллионов лет назад. В один из этих интервалов продолжительностью в 5 миллионов лет. попали динозавры. Начали вымирать 65 миллионов лет назад.

А нам, если верить австралийским и гавайским ученым, вроде бы грозит катастрофа из «первого ряда» - более мощная. Ведь 10 миллионов лет с тех пор, как случился последний катаклизм глобального масштаба, то ли уже прошли, то ли вот-вот пройдут. Время, как говорится, поджимает.

Увы, процессы, приводящие к синхронным извержениям, ученым пока не известны. Но подозрения в том, что японская кальдера Кикай, Йеллоустоунская и Алеутская являют собой потенциальные источники приближающегося апокалипсиса, у них имеются.

У специалистов Геологического общества Лондона на подозрении два европейских супер-вулкана - на Флегрейских полях недалеко от Неаполя и рядом с островом Кос в Средиземном море.

К «взрывным» районам вулканологи причисляют Индонезию, Новую Зеландию, Японию, Камчатку, Сибирь, Центральную Америку: недра каждого из них скрывают гигантские резервуары магмы.