Пьяная походка Джека Воробья — не каприз. Реальный моряк объяснил гениальность Джонни Деппа

Знаменитая походка Джека Воробья Фото: кадр из фильма.

Все помнят, как ходит Джек Воробей. Раскинутые в стороны руки, танцующие ноги, виляющие бедра — словно капитан двигается не по палубе, а от бара до такси.

Так вот, это не совсем не прихоть голливудского актера и не попытка выставить грозу морей манерным или женственным. Тиктокер Бенджамин Бейкк, который работает на корабле, наглядно показал, как во время качки передвигается человек в трюме — это один в один Джек!

Ноги ставятся так, чтобы занять наиболее устойчивое положение, а руки помогают балансировать и не загреметь во время шторма. Даже бег Джека Воробья, который не группируется, подобно спринтеру, а словно парит по воздуху, подбирая за собой ноги, тоже вполне аутентичен.

Поклонники картины, увидев этот ролик, пришли в неописуемый восторг. Ведь Депп никогда не выпячивал свою находку и не подчеркивал это в промо-интервью к премьерам «Пиратов Карибского моря».

Жаль только в новой части франшизы мы не увидим наблюдательного актера — Джонни решили удалить из фильма после суда с Эмбер Херд, которая изменяла ему с Илоном Маском, испражнялась на подушку и тушила об его лицо сигареты.

В третьей части «Фантастических тварей» Деппа тоже не будет. Вместо него роль зловещего Грин-де-Вальда исполнит датчанин Мадс Миккельсен.