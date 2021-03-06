Принц Гарри и Меган Маркл готовятся дать интервью Опре Уинфри: про психическое давление королевской семьи и страх повторения судьбы принцессы Дианы

Принц Гарри и Меган Маркл

В конце марта 2020 года рыжеволосый принц Гарри с женой, американской актрисой Меган Маркл, сложили полномочия королевской семьи. И почти окончательно разорвали связь с Букингемским дворцом. Это был громкий и символический хлопок дверью. Особенно потому что пара уехала в США — самую свободную и демократическую страну, где расовые и кровные предрассудки (ставшие, вероятно, причиной холодного отношения семьи принца к Меган) не имеют определяющего значения.

Королева Елизавета II была в ярости, брат принца Уильям перестал с ним разговаривать, а его супруга Кейт Миддлтон и вовсе игнорировала Меган на общих мероприятиях, где семья пару раз собиралась вместе. Противостояние двух жен принцев даже стало объектов арт-префоманса, в рамках которого британская художница Элисон Джексон срежиссировала драку между Кейт и Меган. На фотосессии видно, как одна брюнетка таскает другую за волосы.

В США у Меган и Гарри, признаться, не очень получилось адаптироваться. Они купили дом в солнечной Санта-Барбаре (Калифорния), собрались открывать благотворительный фонд Archewell и даже лично разносили еду в острый период пандемии незащищенным слоям населения в рамках проекта благотворительной организации Project Angel Food.

Однако вся эти попытки стать своими жители США не очень оценили. То ли из-за происхождения Гарри, то ли из-за того, что с родной Британией совсем рвать потомок королевы все еще не хочет. И если Меган (как местная) начала делать шаги к укреплению семейного бюджета, вернувшись к первой профессии — заключила большой контракт с Disney на озвучание мультипликационных персонажей, то Гарри до сих пор пробует нащупать дорожку к финансовой независимости.

Принцу Гарри и Меган Маркл предстоит откровенный разговор на известном шоу.

Безусловно, огромным шагом и в имиджевом, и в карьерном плане станет большое интервью легенде американского ТВ Опре Уинфри. Телеканал CBS уже записал его. И выпустит в свет 7 марта. Почему это важно?

Откровенный разговор в стране, где формат шоу возведен в абсолют, может стать трамплином и связующим мостиком от пары «расстриг» к американскому обществу. Если у Гарри и Меган получится качественно покаяться и внятно объяснить причины переезда (пока кроме как бегством это не назовешь) в США, это может сделать их если не национальными героями, то символами свободы. Улетевшими от консервативных королевских ценностей ВИП-персонами, желающими вдохнуть воздух демократии.

В пользу обоих уже играет тот факт, что они согласились на этот разговор. Ведь всем известно, что Опра не стесняется прямых вопросов и не примет кривых ответов. В трейлере интервью и Гарри, и Меган предстают в максимально обнаженном виде — он набравшим вес принцем с пузиком, она — будучи в интересном положении. Такой ненапомаженный облик уже должен привлечь аудиторию.

Телеведущая Опра Уинфри

Что касается тем, которые будут затронуты в разговоре, то пара, судя по всему, не стесняется ничего. По крайней мере, Гарри намекнул на то, что реально испугался за жизнь жены — чтобы с Меган не повторилось такой же ситуации, как с его мамой, принцессой Дианой.

— Я не могу даже представить, каково ей было переживать этот процесс в одиночку столько лет назад, потому что для нас это было невероятно тяжело - но мы хотя бы были вместе, - объяснил Гарри. — Я просто рад и счастлив сидеть здесь и разговаривать с вами, когда моя жена рядом со мной.

Кроме того, Гарри говорил о давлении на психику, которое оказывал Букингемский дворец через прессу.

— Обстановка была очень тяжелой, это было многим заметно, - подчеркнул он. — Все мы знаем, какой бывает британская пресса. И это разрушало мое психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера. Я сделал то, что сделал бы на моем месте всякий муж и отец - увез семью, но я всегда буду вносить какой-то вклад.

На руке Меган наблюдательный зритель рассмотрел бриллиантовый браслет, который ранее мог принадлежать леди Ди.

По предварительным оценкам, продюсерской компании Опры Harpo Productions канал CBS заплатит за двухчасовое интервью Гарри и Меган от семи (520 миллионов рублей) до девяти миллионов долларов (669 миллионов рублей). За блок рекламы в момент трансляции на канале будут брать почти 325 тысячи долларов, что почти вдвое выше обычной цены.

Что получат Гарри и Меган? Во-первых, огромный охват аудитории шоу 60 Minutes on Sunday. Во-вторых, перспективы сотрудничества с Опрой Уинфри, которая из телеведущей давно уже превратилась в медиамагнатку. Она уже указала на то, что интервью с британским принцем и его женой — это одна из лучших бесед, что довелось провести за карьеру.

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