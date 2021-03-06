Петр Ян готов к бою за защиту чемпионского титула. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7 марта 2021 года в Лас-Вегасе Петр Ян проведет бой на очередном "номерном" UFC 259 против Алджамейна Стерлинга из США. Последний раз россиянин был в октагоне прошлым летом - он победил легендарного Жозе Альдо.

В главном событии предстоящего турнира UFC 259 будут биться за звание чемпиона в полутяжелом весе Ян Блахович и Исраэль Аденсанья. У последнего - звание чемпиона в среднем весе. Кроме того, все ждут возвращение Ислама Махачева, у которого в углу будет легендарный Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру.

Петр Ян долго шел к чемпионскому поясу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бой Петр Ян - Алджамейн Стерлинг состоится 6 марта 2021 года, из-за разницы в часовых поясах это будет уже 7 марта по Москве.

Время начала боя Петр Ян – Алджамейн Стерлинг 7 марта 2021

Бой между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом ожидается примерно после 07-00 по московскому времени 7 марта 2021 по московскому времени в Лас-Вегасе.

Счет боев Петра Яна и Алджамейна Стерлинга

Статистика Петра Яна - у него 16 боев, 15 побед. И один раз русский боец проиграл решением судей. Последний бой Ян провел против Алдо - и выиграл. Стерлинг провел 22 боя, в 19 победил, 3 раза проиграл. Последнее его появление в октагоне - бой против Кори Сэндхэгена, он его выиграл.

Прогноз на бой Петр Ян – Алджамейн Стерлинг 7 марта 2021

Победа Петра Яна и защита чемпионского пояса

Прямая онлайн-трансляция боя Петр Ян – Алджамейн Стерлинг 7 марта 2021

Полный бой Петр Ян – Алджамейнг Стерлинг посмотреть можно на канале РЕН-ТВ, начиная с 06:00 по московскому времени 7 марта 2021 года.