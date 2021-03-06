«Это глобальный заговор»: Екатерина Волкова заявила, что не верит в существование коронавируса

Актриса Екатерина Волкова Фото: Иван МАКЕЕВ

Звезда сериалов «Next» и «Скорая помощь», которая растит от Эдуарда Лимонова 14-летнего сына Богдана и 12-летнюю дочь Александру, стала гостьей светской премьеры нового проекта Первого канала - многосерийного фильма «Угрюм-река». Актриса светилась хорошим настроением: как оказалось, весна - ее любимое время года.

- Я только вернулась из Крыма, где видела в горах подснежники, представляете? - поделилась Волкова с kp.ru. - Весна всегда меня окрыляет. Март - это ещё и месяц моего рождения, а это всегда подъем, любовь, взрыв эмоций...

- Когда последний раз чувствовали себя влюблённой? - поинтересовалась «КП».

- Я всегда так себя чувствую! У меня ещё в школе была учительница литературы, которая говорила, что женщине всегда 18. Я так и живу. И весна для меня не время года, а состояние души.

- Зимние месяцы легко пережили?

- Не совсем, ведь до этого мы каждый год зимой старались уезжать на Гоа, погреться на солнышке. Но в этом году с этими локдаунами, к сожалению, не получилось. С другой стороны, у меня появился загородный дом, где намного комфортнее переживать пандемию, чем в городской квартире. Я завела двух собак породы акита-ину, потом нам подбросили котёнка, который уже стал главой в доме... Построили курятник, завели 14 кур, из которых, как выяснилось, пятеро - петухи. В три часа ночи они начинают наперебой кукарекать, соревнуясь между собой... Но в суп никого из них я пустить пока не готова.

- Неужели вы сами занимаетесь курами?

- Не совсем. У меня есть папа, который, собственно, и выпросил этот курятник. Ему 80 лет, и мы его всячески ограждали от выхода из дома и всяких болячек... А я пробую выращивать цветы. Накупила рассаду, у меня там и петунии, и другая красота - все подоконники уставлены фитолампами. А ещё в доме есть рояль и гитара, так что скучать не приходится.

- Дом вы купили готовый или строили?

- Строила целый год, и нам несказанно повезло: он был готов как раз к началу карантина. Так что нам не пришлось быть запертыми в 50-метровой московской квартире. Я в этот карантин вырастила овощи в теплице полным циклом - от семечек до урожая.

- Свой дом за городом - дорогое удовольствие?

- У меня совсем не дворец. Скромный одноэтажный дом, построенный по современным финским технологиям. Просторный, теплый, но без роскоши. Пришлось брать небольшой кредит, но слава богу, я по нему уже расплатилась.

- Вы сегодня без маски - не боитесь заразиться?

- Там, где это жестко требуется - в самолётах, аэропортах, я, конечно, ношу маску. Но на тех же съёмках в маске не находишься. Грим все-таки. А в целом... Я не верю, что коронавирус на самом деле существует. Мне кажется, это глобальный заговор...

Напомним, сомнения в существовании ковида то и дело высказывают разные публичные персоны, но самой известной сторонницей теории заговора стала телеведущая Виктория Боня. В прошлом году она опубликовала в своём Инстаграме серию «разоблачительных» постов, в том числе - якобы секретные документы ЦРУ. По одной из теорий, пациенты заболевают не из-за коронавируса, а «от радиации и облучения, которые они получают от вышек 5G-связи». Ну а самое известное заявление звезды «Дома-2», давно уже ставшее мемом, касается вакцинации: мол, под видом прививки людям по всему миру устанавливают чипы.

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