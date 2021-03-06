Доктор Мира Леонид Рошаль: Медиков сегодня нужно поддержать и морально, и духовно, и материально. Они достойны!

Доктор Мира Леонид Рошаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 6 марта, Президент России Владимир Путин подписал Указ, в котором перечислены имена медиков, удостоенных орденов Пирогова и медалей Луки Крымского. Как сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, - «за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса».

Я позвонил знаменитому детскому врачу и общественному деятелю Леониду Рошалю... - Леонид Михайлович, в Указе президента о награждении медиков речь идёт о тех мужественных людях, настоящих профессионалах, которые именно сейчас находятся на переднем крае борьбы с COVID-19. Как бы вы прокомментировали этот момент?

- Очень коротко: это замечательно. Спасибо. Потому что эти люди действительно достойны высоких наград.

Я не знаю, все ли (лучшие) вошли в число этих 200, но это очень хорошо. Людям надо говорить спасибо. И это было сделано. Я поддерживаю.

- Иногда этот орден (Пирогова) и эту медаль (Луки Крымского) называют чисто медицинскими наградами. Это не умаляет их достоинство?

- Почему? Это же государственные награды. Ничего не умаляет. Почему же умаляет?

- Многие медики свои награды не носят. Вот, например, вас с Золотой Звездой Героя Труда России практически никто никогда не видел. Скажите, может быть, какую-то инструкцию надо издать, чтобы и Рошаль, и другие Герои наших дней все же надевали свои ордена? Вот мой отец был Герой Социалистического труда. Он свою Звезду носил в платочке носовом во внутреннем кармане.

- Молодец ваш папа. Нет, это чисто личное. Кому-то нравится надевать Звезду Героя, кому-то - нет. Люди часто - просто по-человечески - стесняются выставлять свои награды напоказ. А другие, наоборот, их носят.

Я бы не заострял на этом внимания. Я, действительно, очень редко свою Звезду надеваю.

- Почему?

- Если честно, и стесняюсь, и считаю, что еще достаточно много медиков, которые не награждены и которые должны быть отмечены тоже. Можно я перечислять не буду?

- Конечно. Говорят, что к некоторым наградам и вы имеете отношение, что вы непосредственно, как представитель Общероссийского народного фронта, обращались к главе государства с просьбой почаще отмечать коллег. Правда это или нет?

- Мы не говорили президенту так, что, мол, знаете, Владимир Владимирович, давайте будем награждать. Мы вели речь о том, что медиков нужно поддержать и морально, и духовно, и материально. Награждение укладывается в наши пожелания. Что и было сделано.

- Все ли делает государство для поддержки медицинских работников?

- Я думаю, что время покажет. Полагаю, что это не последнее действие. И хочу поздравить всех награжденных и сказать хорошие слова тем, кто еще не отмечен – но будет.

- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорит, что постепенно увеличивается участие главы государства в публичных мероприятиях. И все чаще и чаще президент общается с людьми с утра до ночи. Скажите, не опасно ли это? Вот помощник президента Орешкин заболел коронавирусом. Не рано ли Владимир Владимирович проявляет такую активность?

- Я думаю, что вокруг него достаточно умных людей, которые обезопасят его от заражения. И здесь какого-то сверхгероизма не нужно, мне кажется.

А то, что… Значит, время пришло, поэтому публичных мероприятий больше. И мы ждем, когда ограничения, связанные с коронавирусом, вообще уйдут.

- А когда они уйдут?

- Это я не могу сказать. Вы знаете, что я прививался?

- Да. Мы об этом первыми написали.

- Да, вы тогда мне сами позвонили.

Я какой-то такой совершил эксперимент над собой. Потому что возраст очень большой и противопоказаний у меня много к этим прививкам, но все же самому убедиться надо, как вообще вакцина: работает или не работает.

Ну, ничего страшного не случилось. Получил ответ - у меня сработало. Не очень, но сработало. Значит, нужно будет привиться еще.

Я знаю людей, которые уже трижды вакцинировались совершенно спокойно. И добивались наличия антител.

- Спасибо огромное! Мы присоединяемся к вашим поздравлениям награжденных медицинских работников

- Среди них много женщин. Это хороший подарок нашему женскому сословию к международному дню 8 марта.

И поздравьте, пожалуйста, через вашу газету их с праздником, пожелайте удовлетворения от жизни и работы. И любви побольше!

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