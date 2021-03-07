Кедр, лаванда и жасмин: чем занюхать стресс и какие ароматы помогут расслабиться

Все мы в последнее время не в лучшей форме — пандемия, самоизоляция, ограничения привычного образа жизни затронули каждого. Как справиться с этим затянувшимся стрессом? Один из способов — с помощью ароматов Фото: Shutterstock

В нормальной жизни стресс – это естественная реакция человека, которая позволяет приспособиться к событиям и помогает мобилизовать все ресурсы, чтобы в сложных обстоятельствах функционировать наилучшим способом. И если негативная ситуация не затягивается, то стресс может влиять даже положительно — кратковременный выброс гормонов кортизола и адреналина заставляет сердце биться быстрее, нервные импульсы бегут от мозга к мышцам в ускоренном темпе. В общем, бодрит и подстегивает.

Но если нервотрепка затягивается, стресс становится хроническим и полезные в небольших дозах гормоны начинают разрушать организм. Из-за этого нарушается адаптация к различным ситуациям, меняется поведение, развиваются и обостряются большое количество заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

И сейчас очень важно использовать различные методики борьбы со стрессом. У каждого они могут быть свои — ведь все мы разные. Но основные принципы общие. Нужна хорошая физическая активность (как минимум 40 минут быстрой ходьбы в день), хороший ночной сон (не менее 7 часов), питаться сбалансированно и стараться не «заедать» и не «запивать» стресс.

Зато можно попробовать его «занюхать»!

Наверняка, вы замечали, что даже запах кофе бодрит, а аромат свежей выпечки и корицы создает мягкую, расслабляющую атмосферу (этим, кстати, часто пользуются риэлторы при продаже домов). А когда пахнет мандаринами, становится радостнее, будто вернулся в предновогоднее детство. Да наверняка у каждого есть свой, любимый запах, который помогает поднять настроение в любой ситуации.

Как утверждают психологи и восточные специалисты по ароматерапии, некоторые запахи воздействуют на нервные рецепторы, приводя наши эмоции в состояние равновесия. Назовем их «антистрессовыми» запахами:

* Апельсиновое масло восстанавливает эмоциональное равновесие;

* Запах аниса уменьшает сердцебиение.

* Масла базилика, бергамота, грейпфрута снимают усталость, тревожность.

* А масло кардамона применяют при умственной усталости, переутомлении, нервном истощении.

* Масло гвоздики вызывает легкий тонизирующий, и даже немного обезболивающий эффект, поэтому его рекомендуют при головных болях во время низкого атмосферного давления.

* А лавандовое масло способно снизить кровяное давление, и даже утихомирить пульс. Помогает при легкой бессоннице. Также как и сандаловое масло, которое считают успокоительным при излишней плаксивости.

* От бессонницы могут спасти также масла иланг-иланга и кедра. Они также способны снять нервное напряжение.

* Жасмин считают в странах Средиземноморья «королем запахов», добавляя во многие духи. А он при этом обладает еще и антистрессовым действием.

Использовать эти масла можно по-разному: нанести пару капель на платок и вдыхать аромат. Или налить в аромалампу. А можно применять их во время расслабляющего массажа или накапать в воду, принимая ванну. Главное, чтобы у вас не было аллергии.

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