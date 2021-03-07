В ООН так и не получили из Дубая доказательств того, что принцесса Латифа жива

Латифа аль-Мактум. Фото: youtube.com

Управление Верховного комиссара по правам человека ООН запросило у Объединенных Арабских Эмиратов доказательства того, что 35-летняя принцесса Латифа, дочь эмира Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов жива.

Требование предоставить такие доказательства было выдвинуто ООН после того, как в Интернет попало видео, на котором принцесса рассказывает, что находится в заключении. Девушка сообщила, что живет взаперти на вилле, но даже не знает, в какой стране находится. Круглосуточно за ней наблюдают охранники, она не может самостоятельно передвигаться.

- У нас есть основания полагать, что принцессу удерживают против ее воли, - рассказывает пресс-секретарь Верховной комиссии ООН Руперт Колвилл. -

В ответ на это видео королевская семья заявила, что принцесса находится дома в целости и сохранности. Это же подтвердили и сотрудники дипломатической миссией Объединенных Арабских Эмиратов на встрече в Женеве с представителями ООН.

- Действительно, после видео из Дубая пришло сообщение, будто Ее Высочество находится под присмотром дома при поддержке семьи и медицинских работников, - продолжает Руперт Колвилл. - Родные пообещали, что как только эмоциональное состояние девушки улучшится, то она вернется к обычной жизни.

После этого заявления в феврале ООН направило в правительство ОАЭ запрос о местонахождении принцессы. Но до сих пор никаких доказательств того, что принцесса Латифа жива, нет.

Принцесса Латифа аль-Мактум пыталась бежать из страны в феврале 2018 года. Ее лодку в Индийском океане перехватили военные спецподразделения, девушку отправили обратно в Дубай.

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«Если вы смотрите это видео, я либо уже мертва, либо нахожусь в очень-очень плохой ситуации» - дочь правителя эмирата Дубай в ОАЭ оставила прощальное послание (подробности).