Венесуэла вводит банкноты номиналом в 1 миллион боливаров из-за гиперинфляции

Национальная валюта Венесуэлы продолжает обесцениваться Фото: REUTERS

Сильнейший экономический кризис в Венесуэле, продолжающийся в течение почти трех лет, вынудил власти этой страны ввести в обращение новые банкноты номиналом 200 тысяч боливаров (около 8 рублей), 500 тысяч боливаров (около 20 рублей) и 1 миллион боливаров (около 40 рублей).

Центробанк Венесуэлы, сообщивший о скором появлении новых банкнот, заявил, что такая мера будет способствовать укреплению экономики.

Национальной валюте Венесуэлы, скажем прямо, не везет. Денежная единица, названная в честь героя освободительного движения за независимость Венесуэлы Симона Боливара, была введена в обращение в 1871 году. Она символизировала собой суверенитет республики и ее полную независимость от внешнего управления.

С тех пор боливар пережил несколько изменений названия и ряд деноминаций, однако прочнее от этого не стал.

Несколько лет назад руководство Венесуэлы задумывалось над отказом от национальной валюты в пользу иностранной (в частности, американского доллара), но решение так и не было принято, поскольку свои национальные деньги воспринимаются жителями страны как символ суверенитета.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, более половины всех сделок в стране проходят с использованием доллара, а боливар на фоне кризиса продолжает падать.

Ранее западные СМИ сообщали, что новые венесуэльские банкноты будут напечатаны российским «Гознаком», но официального подтверждения эта информация так и не получила.

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