Один из сыновей Усамы бен Ладена стал художником и поселился на берегу Атлантического океана

Омар бен Ладен – четвертый сын организатора терактов 11 сентября, лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена, ликвидированного американцами, - живет во Франции.

Омар бен Ладен – четвертый сын организатора терактов 11 сентября, лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена, ликвидированного американцами, - живет во Франции.

На берег Атлантического океана в Нормандию он перебрался со своей женой в 2006 году. Здесь же занялся живописью, начал рисовать пейзажи. Омар говорит, что именно рисование помогло ему излечиться от болезненных воспоминаний детства.

«Я никогда не был близок с отцом, - признается Омар бен Ладен. – Мне было 18 лет, когда я покинул лагерь «Аль-Каиды»*, возглавляемой отцом, и отправился с матерью в Сирию. В последний раз видел отца в его резиденции в Афганистане в 2001 году, за несколько месяцев до терактов 11 сентября».

Омар в течение 20 лет неоднократно выражал соболезнование тысячам погибших и осуждал отца за массовые убийства невинных мирных жителей.

«Искусство помогло мне восстановить свои моральные силы, - продолжает мужчина. – Некоторые члены моей семьи - очень артистичны. Моя мама любит рисовать, как и одна из моих сестер. Мой дядя тоже был очень хорошим художником. Так что необходимость рисовать у меня в крови».

Омар пишет, в основном, пейзажи. На его картинах - пустыни Египта, горы Тора-Бора и виды Дальнего Запада.

Живопись помогла ему излечиться от болезненного прошлого

Карантин, введенный из-за коронавирусной пандемии, он провел в студии.

«Самую первую мою работу, которую я нарисовал в 7 лет, на стене школьного класса повесила учительница, - говорит Омар. – Для меня это было высшей похвалой и стало единственным счастливым моментом моего детства».

Омар бен Ладен признается, что страдает биполярным расстройством, но «достиг подобия покоя, во многом благодаря живописи».

По разным оценкам, у Усамы бен Ладена было от 20 до 26 детей.

* - запрещенная в РФ международная террористическая организация

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