Ложь, высокомерие и двойные стандарты: все скандалы Меган Маркл

Недавно парочка дала интервью Опре Уинфри, которое обещает стать скандальным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Год назад Меган и принц Гарри не без скандала покинули британский королевский дворец и переехали сначала в Канаду, а потом в Калифорнию. Мир гадал: что же собирается делать парочка? Многие были уверены, что Меган вернулась в Америку, чтобы завести Инстаграм и снова вернуться в кино (где теперь-то точно получит лучшие роли, в отличие от своей прошлой жизни). Другие – чтобы просто сбежать от дворцовых порядков и излишнего внимания. Но недавно парочка дала интервью Опре Уинфри, которое обещает стать скандальным. Полная версия выйдет 7 марта, но в одном из анонсов уже показали, что Гарри решил покинуть Великобританию, потому что «опасался повторения истории с принцессой Дианой».

Верить Меган и Гарри или нет – дело каждого. Но о склочном характере Маркл легенды ходят давно. Рассказываем о самых громких скандалах – их не удалось скрыть даже стараниями дворца.

Меган и расизм

Пожалуй, это чуть ли не единственный скандал вокруг герцогини Сассекской, который начала не она. Как только стало известно о помолвке Гарри и Меган, в таблоидах актрису стали осуждать за то, что она чернокожая. Прекратить травлю пришлось дворцу: там выступили с заявлением, в котором осудили расистские выпады.

Но этим дело не закончилось: например, принцесса Кентская (супруга двоюродного брата Елизаветы II) надела на встречу с Маркл интересную брошь – на старинном венецианском украшении Blackmoor был изображен африканец в чалме. К слову, это была не просто встреча, а первый ужин будущей герцогини с королевской семьей. Меган эту деталь не упустила и мгновенно обиделась. Принцесса - особа известная – как-то раз ее возмутило поведение темнокожих посетителей ресторана в Нью-Йорке, и она посоветовала им отправить «назад в колонии». К слову, афроамериканцы просто громко разговаривали.

В случае с брошью выиграла принцесса Кентская – Меган осудили «за невежество». Мол, на броши – не раб, а венецианский мавр. Культурная отсылка, так сказать.

Меган и отец

Родители звезды в разводе. И Меган решила обойтись без отца и проигнорировать традицию, в которой невесту к алтарю ведет папа. Прямо рассказать об этом она не осмелилась, объявив, что он не придет на свадьбу, потому что заболел.

Но обиженный отец молчать не стал, и пояснил, что дочка его просто не позвала. А потом продолжил делиться подробностями – продал таблоидам письма дочери, рассказал, что ему запрещено видеться с внуком, а однажды даже разоткровенничался, что Гарри – поклонник Дональда Трампа.

Меган и колготки Шарлотты

Разумеется, без дресс-кода при дворе никак. Принцессам нельзя носить джинсы, мини-юбки или, скажем, показывать оголенные ноги. Даже малышкам: если девочка появляется в юбке, на ней обязательно должны быть колготки. Но Меган решила, что все эти старинные порядки давно пора переделать под современную жизнь. И поссорилась с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая вознамерилась по всем канонам надеть на дочку колготки, когда собиралась на свадьбу Меган и Гарри. Казалось бы, ну какое дело невесте до колготок маленькой принцессы? И все же Маркл со скандалом отстояла, чтобы в жаркий свадебный день Шарлотта была без них. Очевидцы рассказывали, что Меган довела Кейт до слез, и та просто решила сделать так, как требует хозяйка торжества.

Меган и свадебный наряд

На этом свадебные скандалы не заканчиваются. Меган просто не могла не нарушить протокол даже во время столько громкого события (к слову, полностью оплаченного из королевского бюджета). По традиции, все принцессы выходят замуж в платьях от английских дизайнеров. Тем более что Британия богата на самородки, от которых сходит с ума весь мир. Но Маркл это не устроило, и она выбрала возглавлявшую французский Givenchy Клэр Уэйт Келлер. К счастью, сама дизайнер родом из Британии, так что королева на все это закрыла глаза.

А вот чего она не позволила, так это выйти Меган в роскошной тиаре с изумрудами и бриллиантами размером со сливу. И выдала невесте другое украшение, усыпанное «всего лишь» относительно мелкими бриллиантами. «Бриллиантовое бандо» бабушки королевы, Марии Текской не видело света 60 лет, и невесту категорически не устроило. Скандал продолжался вплоть до церемонии, но королева настояла на своем.

Полная версия выйдет 7 марта, но в одном из анонсов уже показали, что Гарри решил покинуть Великобританию, потому что «опасался повторения истории с принцессой Дианой». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган и прислуга

Говорят, можно легко понять, каков человек, просто приглядевшись как он относится к тем, кто по чину ниже. Например, к прислуге. Когда Меган только переехала в Великобританию, придворным пришлось несладко. Те, кто готовил свадьбу американской актрисы, позже рассказывали о ее высокомерии и «вопиющей надменности». Меган скандалила по любому поводу, выгоняла приставленных к ней слуг, а позже и вовсе всех уволила и наняла своих.

Слуги пытались жаловаться, но, не получив сочувствия, решили хотя бы подзаработать на своих мучениях, продав рассказ о них таблоидам.

Меган и няни

Сын Гарри и Меган - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор - родился 6 мая. А уже к концу июня знакомился с третьей по счету няней. Первые две со скандалом бежали из дворца, жалуясь на характер мамочки. Да-да, их увольняла не Маркл, они сами не пожелали оставаться при дворе – не помогли ни престиж, ни роскошные условия, ни огромная зарплата.

Третью подобрала сама Меган – няней стала темнокожая женщина в теле. Когда она случайно попала на фото, все решили, что Маркл таким образом всего-навсего защищает свою семью от измен, не провоцируя Гарри заглядываться на нянь сына.

Меган и двойные стандарты

Как и полагается современной актрисе, Маркл – защитница животных. Дело хорошее, вот только здесь всегда стоит начинать с себя. Участвовать в английской охоте (между прочим, тоже традиционной) мужу она запретила. А вот от сумочек из натуральной кожи отказываться не собирается, за что время от времени «получает» от настоящих защитников природы.

С экологией у Маркл, к слову, тоже не все в порядке: звезда разъезжает на Cadillac Escalade, признанным самым неэкологичным авто в мире.

Меган и мегзит

Ну и, конечно же, самый громкий скандал – уход Гарри и Меган из королевской семьи. Ровно год назад Маркл уговорила мужа отказаться от всех королевских титулов и обязанностей и упорхнуть в свободную жизнь. Бабушке Гарри такое предложение не понравилось, но куда деваться? Она разрешила внуку пожить самостоятельно, дав парочке год испытательного срока. Чем все это закончилось, мы наблюдаем сейчас (хотя едва ли здесь уместно применить эту фразу – это, конечно же, только начало).

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