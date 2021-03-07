Исповедь Петра Яна: "Думаю, что Стерлинг как настоящий боец не примет этот пояс чемпиона"

Петр Ян остался без пояса чемпиона UFC. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все ждали, что россиянин Петр Ян сможет спокойно провести защиту пояса чемпиона UFC на очередном турнире, который прошел в Лас-Вегасе. Но в четвертом раунде он нанес запрещенный удар коленом. И теперь спортсмен лишился всего, что у него было. Чемпионом в легчайшем весе объявлен американец Алджамейн Стерлинг. А Петр Ян - крайне раздосадован:

- Вы сами все видели. Я даже не знаю, что сказать. Понимаю, что допустил ошибку. И конечно же я не хотел этого сделать специально. Был сфокусирован на том, как стоят его руки. Судья перед боем много говорил о том, чтобы следить за руками. И я на этом зациклился. Не углядел, что одна нога касалась земли, - выцеживая из себя слова, говорит просто убитый горем Петр Ян.

Немало слов было по поводу того, что Петр Ян проиграл из-за того, что неправильно услышал команду из угла. Но сам боец отверг эту версию:

- Да я даже не понял, что они мне там сказали. Я был сфокусирован на руках соперника. Я не увидел, что он сидит на коленках. Думал, что он сидит на корточках.

Как сказал россиянин, теперь он будет ждать шанса провести матч-реванш:

- Если нам организуют реванш, то я с удовольствием проведу этот поединок в ближайшее время. С кем-то из UFC еще не говорил.

- А ты видел, что Стерлинг оставил свой пояс в октагоне после завершения боя?

- Я честно говоря не видел этого момента. Но если он так сделал, то понимает, что такой способ выиграть бой - это не престижно.

В беседе с журналистами на пресс-конференции Петр Ян сказал, что не хотел допустить такой ошибки, какая произошла у него:

- Если Стерлинг стоял коленом на земле, то все это было не по правилам с моей стороны. Я сделал это не специально. Вы знаете - на кону стоять пояс и специально допустить такую ошибку это недопустимо.

- Ты поднял руку в конце боя, то есть ты думал, что бой завершится несостоявшимся? - уточнили у Яна.

И Петр снова стал подбирать слова, говорить у него получалось с трудом:

- Это самое то, что я думал. Что бой будет признан несостоявшимся.

- Расстроишься, если UFC не даст реванш?

- Очень расстроюсь, если не будет рематча. Но я и так уже сейчас расстроился не меньше, - сказал Петр Ян в финале пресс-конференции.