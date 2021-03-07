Антон Алиханов ответил описавшему войну за Калининград польскому генералу: Это комплекс отставника

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Антон Андреевич! Странная информация... Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вольдемар Скшипчак опять вспоминает Калининградскую область, называет ее «воротами, ведущими к Балтийскому морю и на Польскую низменность». Целую стратегию развил. «Один из возможных вариантов – это блокирование переброски натовских подразделений по суше на территорию стран Балтии...» Ну, и так далее. Он считает, что им нужно укрепляться, чтобы нас победить.

- Пусть укрепляются. Я бы на месте стран Балтии думал сейчас об экономическом развитии и других вопросах. О том, как удержать население в стране в условиях членства в Евросоюзе.

И о том, что европейские средства (фонды. - А.Г.) постепенно начинают снижать объемы грантовой помощи. Эстонии, по-моему на 40 процентов в этом году. Я бы об этом - на их месте - подумал.

И еще о том, что плюсы потихонечку начинают уходить, а экономика находится в сложной ситуации.

Литва потеряла больше миллиона человек за последние годы, уехавших из страны. Я бы об этом думал, а не о том, что литовцам, латышам или еще кому-то нужны какие-то танки каких-то стран НАТО. От этого лучше жить в Литве, Латвии или в Эстонии не станет.

А поляки? Ну, у поляков, особенно у военных, есть, наверное, какие-то там свои внутренние комплексы, обусловленные историографией их, может быть. Я вообще считаю, сложно обвинять нас в агрессивном поведении по отношению к этим странам. Потому что ничего плохого мы своим соседям не желаем. Желаем только, чтобы они спокойно жили, развивались. Натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению, в том числе, им счастья не принесут.

- Поляк еще сказал, что после «захвата Прибалтики» основные действия (видимо, со стороны России) могут переместиться в южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.

- Да нет, я просто предлагаю полякам вспомнить о том, что две трети Восточной Пруссии отданы Польше. Они замечательно, кстати, их обустраивали все эти десятилетия после войны.

Мне кажется, что Польшу за всю историю много раз уже делили. А восстанавливали, в том числе, советские войска. Благодаря советскому солдату Польша снова возродилась, даже в более широких границах, чем это было до Второй мировой войны.

Поэтому, мне кажется, хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать.

Мне кажется, надо другими вопросами заниматься. У нас есть замечательные программы приграничного сотрудничества с Польшей. Мы строим велодорожки. Восстанавливаем кирху, в которой захоронен Кристионас Донелайтис, известный литовский поэт.

А поляки – опять про танки. Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к «четвертой мировой» – уже с палками и камнями, как Эйнштейн говорил.

Мне кажется, что не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов. Тем более, находящихся в отставке.

- Спасибо за комментарий.

- И пора думать о весне. Хотя погода у нас тут немножко испортилась. Все так хорошо начиналось несколько недель назад, было +15, солнце светило. Сейчас немножко погода куксится. Но, мне кажется, это не мешает нам уже мечтать о лете.

Всех женщин поздравляю с замечательным праздником. И, конечно, своих, в первую очередь, калининградских прелестных наших дам. Мою жену, дочку, маму. Хочу всем пожелать, чтобы они все были такие же красивые, замечательные. Чтобы их любили.

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