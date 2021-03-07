Петр Ян остался без пояса чемпиона UFC. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бой Петр Ян - Алджемейн Стерлинг прошел рано утром 7 февраля 2021 года по московскому времени на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Россиянин должен был провести защиту чемпионского пояса, который он взял летом 2020 года.

И во время его поединка с американцем ямайского происхождения все шло к тому, что он одержит победу над своим соперником и спокойно завершит вечер в свою пользу. Даже ринг-анонсер перед началом поединка оговорился, сказав, что у Петра Яна 16 побед в смешанных единоборствах, хотя было 15.

Однако в четвертом раунде встречи Ян - Стерлинг произошло нечто невероятное. Петр Ян после фразы из угла "Бей коленом" на автомате нанес удар по лицу американцу в челюсть. Тот упал и не смог продолжить поединок. Итог поединка - дисквалификация Петра Яна и новым чемпионом UFC в легчайшем весе признан американец Алджамейн Стерлинг.

- Все, ради чего я работал, завершилось вот так? Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии, но был в плохом состоянии. Извините, что бой завершился вот так, - рыдал американец на официальном интервью после завершения поединка.

В свою очередь, Петр Ян еще до наступления официальной пресс-конференции публично принес извинения своему сопернику, который завершил бой таким образом:

- Я приношу свои извинения и желаю скорейшего восстановления Алджамейну. Я не хотел наносить этот запрещённый удар, я совершил большую ошибку и поплатился за неё, - написал у себя в личном Твиттере Петр Ян.

А когда же спортсмен появился перед журналистами, то признался, в чем же он допустил просчет по ходу поединка именно в том самом моменте:

- Я даже не знаю, что сказать. Понимаю, что допустил ошибку. И конечно же я не хотел этого сделать специально. Был сфокусирован на том, как стоят его руки. Судья перед боем много говорил о том, чтобы следить за руками. И я на этом зациклился. Не углядел, что одна нога касалась земли, - сказал Ян на официальной пресс-конференции.

Но заронил надежду, что готов опять сойтись в поединке с этим соперником.

- Расстроишься, если UFC не даст реванш? - уточнили у Петра Яна.

- Очень расстроюсь, если не будет рематча. Но я и так уже сейчас расстроился не меньше, - сказал спотсмен в финале свой пресс-конференции.

Но босс UFC Дэйна Уайт заронил надежду в сердцах фанатов на матч-реванш Петр Ян - Алджемейн Стерлинг. Уайт сказал журналистам после всех боев:

- Как можно быстрее организуем матч-реванш. Врачи уже проверили Алджи - с ним все хорошо. Когда? Не могу сказать точно. Мы во вторник соберемся и все обговорим. Стерлинг тоже хочет матч-реванш, оба хотят еще раз драться.

Так что теперь, начиная примерно со вторника, 9 марта, надо будет ждать официальных объявлений о повторном поединке Петра Яна. Ну а пока что же - Стерлинг будет чемпионом.