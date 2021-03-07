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Экономика

Улучшать жилищные условия за счет маткапитала стало проще

Теперь достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земля и дом находятся в собственности семьи
Сергей СЕМУШКИН
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Построить или отремонтировать дом за счет средств материнского капитала можно будет по новым, упрощенным правилам

Построить или отремонтировать дом за счет средств материнского капитала можно будет по новым, упрощенным правилам

Фото: Анастасия Осипова

Построить или отремонтировать дом за счет средств материнского капитала можно будет по новым, упрощенным правилам - соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, изменения касаются случаев, когда родители хотят потратить деньги на строительство дома или его реконструкцию. Раньше для этого необходимо было предоставить в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ. Теперь же достаточно будет выписки из Росреестра, что земля и находящийся на ней дом находятся в собственности семьи.

Улучшение жилищных условий и выплата ипотеки является самым популярным способом использования этой меры господдержки. Из 1,13 миллиона заявлений о распоряжении маткапиталом, поданных в прошлом году, 692 тысячи заявлений пришлось именно на это (61%). На втором месте по востребованности стали ежемесячные выплаты — этим правом воспользовались около 250 тысяч семей (22%). Еще около 190 тысяч заявителей (17%) решили направить средства маткапитала на образование для детей.

Экономика: Социальные вопросы