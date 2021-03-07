Улучшать жилищные условия за счет маткапитала стало проще

Построить или отремонтировать дом за счет средств материнского капитала можно будет по новым, упрощенным правилам Фото: Анастасия Осипова

Построить или отремонтировать дом за счет средств материнского капитала можно будет по новым, упрощенным правилам - соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, изменения касаются случаев, когда родители хотят потратить деньги на строительство дома или его реконструкцию. Раньше для этого необходимо было предоставить в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ. Теперь же достаточно будет выписки из Росреестра, что земля и находящийся на ней дом находятся в собственности семьи.

Улучшение жилищных условий и выплата ипотеки является самым популярным способом использования этой меры господдержки. Из 1,13 миллиона заявлений о распоряжении маткапиталом, поданных в прошлом году, 692 тысячи заявлений пришлось именно на это (61%). На втором месте по востребованности стали ежемесячные выплаты — этим правом воспользовались около 250 тысяч семей (22%). Еще около 190 тысяч заявителей (17%) решили направить средства маткапитала на образование для детей.