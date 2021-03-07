Елизавете II придется пользоваться одним самолетом с премьер-министром

Вертолет AW109, созданный итальянской компанией Agusta, пока останется в распоряжении королевы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании из-за сокращения оборонных расходов королева лишится личного самолета – в следующем году техника будет выведена из состава ВВС, а у Елизаветы II и премьера Бориса Джонсона будет один борт на двоих.

На сегодняшний день в королевском авиапарке насчитывается 4 реактивных самолета BAe 146, предназначенных в основном для использования на региональных авиалиниях, и многоцелевого вертолета AW109.

BAe 146, выпускавшиеся британской оборонной и аэрокосмической компанией British Aerospace в 1983-2003 годах, признаны одними из самых успешных гражданских реактивных самолетов. В VIP-модификации они рассчитаны на 19 пассажиров и 6 членов экипажа.

Вертолет AW109, созданный итальянской компанией Agusta, пока останется в распоряжении королевы.

Предполагается, что о списании авиатехники с военной базы Northolt на западе Лондона, будет объявлено в марте в официальном печатном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

В Великобритании из-за сокращения оборонных расходов королева лишится личного самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно официальной статистике, содержание монархии из расчета на каждого жителя Соединенного Королевства, обходится совсем недорого – примерно 1,25 фунта в год.

Британское правительство выделяет на расходы королевской семьи так называемый грант суверена, представляющий собой часть прибыли, получаемой от владений, принадлежащих короне.

По неофициальным данным, сумма затрат в несколько раз выше, так как статистика не учитывает, например, организацию безопасности членов королевской семьи силами полиции, расходы на поездки по стране, оплачиваемые из местных бюджетов и ряд других статей.

Тем не менее, королева Великобритании – далеко не самый богатый человек не то что в мире, но и в своей стране – она даже не входит в список 300 самых состоятельных британцев.

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