8 марта близко-близко: ученые раскрыли три главные женские тайны

1. Почему современные представительницы прекрасного пола скрывают, что готовы к зачатию

Самки многих животных являют характерные признаки того, что они изготовились к зачатию. У собак, к примеру, начинается так называемая течка. У человекообразных обезьян недвусмысленно набухают гениталии – так, что самцы видят разницу и понимают, что она означает.

А по внешности представительниц прекрасного пола невозможно определить, в какие дни они способны забеременеть. Нет никаких очевидных проявлений, которые позволяли бы ориентироваться. Ничего, что бросалось бы в глаза. В результате обескураженные мужчины то и дело интересуются – что допустимо, а что нет. Интересуются, правда, как правило, с иной целью – не ради зачатия, а наоборот. Но сути это не меняет: у женщин овуляция незаметна. Что и представляет собой давнюю загадку, которая озадачивает ученых вот уже полвека.

Разгадку недавно предложили американские и австралийские психологи из нескольких университетов (Arizona State University, University of Auckland, University of California), которыми руководила Джейми Арона Кремс (Jaimie Arona Krems) из Университета Оклахомы (Department of Psychology, Oklahoma State University). Свои доводы они изложили в научном журнале Nature Human Behaviour, на который ссылается австрийское издание Der Standard, коротко рассказавшее о «новом объяснении».

Из весьма популярного «старого объяснения» следовало, что на заре эволюции женщины все-таки проявляли внешние – физиологические - признаки повышенной фертильности. Может быть, как и у самок нынешних приматов, у них тоже набухали гениталии. Ведь задача продолжения рода была самой главной. И решить ее надо было как можно быстрее. Вот женская природа и провоцировала на неё мужчин, которым не приходилось глубоко задумываться, чтобы распознать «благоприятные моменты». И так было видно. Но со временем – в процессе естественного отбора – женщины стали «скрытными». Якобы подобная стратегия стала давать больше преимущества – как им самим, так и потомству благодаря развивавшимся семейным отношениям.

Считалось: мужчина, обуреваемый желанием продолжить род, но находясь в неведении о том, когда именно наступит наиболее удачный момент, был вынужден дольше оставаться с ней. Как минимум, до тех пор, пока сексуальная партнерша не родит. Это формировало привязанность и давало хоть какую-то гарантию на то, что отец позаботится о детях, да и о их матери.

Исследователи из команды Джейми Кремс выдвигают другую гипотезу, основанную на математическом моделировании. И отводят главную роль не участливым мужчинам, а завистливым женщинам.

Логика «нового объяснения» такова: женщины с заметной овуляцией, конечно, привлекали мужчин. По крайней мере, на короткое время. Но сами же от этого страдали – их били агрессивно настроенные соперницы, у которых заметная овуляция еще не наступила или уже миновала. В первобытном обществе могли дубинами и камнями выгнать из племени, изувечить, а то и убить.

Ради собственного спокойствия женщины начали скрывать свою овуляцию. Что стало помогать продолжать род и устанавливать более стабильные отношения с партнерами. Выработанная в итоге стратегия оказалась успешной, закрепилась и не меняется вот уже более ста тысяч лет.

Не исключено, что скрытой овуляции способствовала появляющаяся одежда, скрывавшая у доисторических женщин набухающие места.

2. Оргазм: зачем он дамам сегодня и прежде

Чтобы забеременеть, оргазм не нужен. Тогда зачем он? Ученые измучились, пытаясь ответить на этот вопрос и понять, какую цель ставила природа, создавшая весьма сложный нейроэндокринный рефлекс, приводящий к высшему сексуальному наслаждению.

Кругом парадоксы, сбивающие с толку. И вот главный: если бы оргазм что-то значил для природы, то способность его получать неуклонно бы развивалась у наших далеких предков по женской линии. И привела бы, в итоге, к их всеобщему счастью. Но его же нет. Чуть ли не пятая часть современных представительниц прекрасного пола лишена радости «трепетать от удовольствия».

Может быть, женские оргазмы привязывают к партнеру? Укрепляют моногамные узы, а следовательно, способствуют созданию более комфортных условий для потомства? Отнюдь. Иной раз случается как раз наоборот: стремление к оргазмам - более разнообразным - приводит к распаду семей. Как со стороны слабого, так и сильного пола.

Не доказана и физическая гипотеза, подразумевающая что женский оргазм способствует зачатию.

И все же смысл в оргазме есть. Вернее был. Эволюционное оправдание ему нашли исследователи (Mihaela Pavlicev, Andreja Moset Zupan, Amanda Barry, Savannah Walters, Kristin M. Milano, Harvey J. Kliman, and Günter P. Wagner) из Йельского университета (Yale University) и Университета Цинциннати (University of Cincinnati).

Ученые-медики пришли к выводу: на заре эволюции именно оргазм вызывал овуляцию. То есть, у древних женщин созревшая яйцеклетка выходила из яичника непосредственно в процессе полового сношения. Но для этого ей — древней женщине — требовалось получить сексуальное удовольствие. И она получала, стремясь обзавестись потомством.

Со временем овуляция и секс почему-то разделились. У женщин яйцеклетка выходит один раз в течение регулярного цикла продолжительностью около 28 дней, не зависимо от количества и качества половых сношений. Но далеко не все обитатели Земли стали такими. К примеру, у самок кроликов, кошек, верблюдов овуляция до сих пор происходит во время секса. Это и позволило проверить, насколько велика тут роль оргазма.

Экспериментируя с крольчихами, исследователи вводили им флуоксетин — препарат, подавляющий оргазм. И что? У крольчих, лишенных сексуального удовольствия, овуляций становилось на треть меньше, чем у тех, которых не огорчали «химией».

Женщины, конечно, не крольчихи. Но когда-то — на заре эволюции — их репродуктивные системы вполне могли работать схожим образом. Поскольку в природе существует такая принципиальная возможность.

- Экспериментальные данные, которые мы получили, повышают вероятность того, что женский оргазм развился из овуляции, вызванной совокуплением, - приводит весьма осторожные слова авторов «кроличьего» исследования газета The Daily Mail.

Ныне оргазм перестал играть «овуляционную» роль. Стало быть, он - атавизм? Совсем не исключено. Подробнее об утерянном эволюционном смысле оргазма в журнале PNAS.

3. Клитор: для чего природа подарила дамам эту «игрушку»

Выявил истинное предназначение клитора некто Рой Левин (Roy Levin) — эксперт, знающий толк в проблемах женской возбудимости из Университета Шеффилда (expert in female arousal at Sheffield University). О чем рассказал в журнале Clinical Anatomy, на который ссылаются более популярные издания - портал EurekAlert, газеты Daily Mail и Guardian.

Эксперт проанализировал многочисленные исследования своих коллег — медиков и сексологов, которые более 50 лет - с 1966 по 2017 год — потратили на то, чтобы понять: зачем все-таки природа оснастила женские гениталии столь причудливой деталью. Но к единому мнению так и не пришли.

Рой обобщил разрозненные данные, полученные предшественниками, вычленил главное и теперь уверяет: клитор — это не только источник удовольствия, но и важный элемент репродуктивной системы. Вовлеченный в интимный процесс, он повышает шансы на зачатие. Чем? Тем, что, действуя через нервную систему и мозг, провоцирует соответствующие изменения во влагалище и матке.

- Гипотеза о том, что клитор нужен лишь для того, чтобы доставлять сексуальное удовольствие, теперь устарела, - делает вывод Рой Левин.