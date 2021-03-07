Киев обвинил китайскую компанию в отсутствии вакцины от коронавируса и пригрозил штрафами

В конце прошлого года украинское госпредприятие «Медицинские закупки» и компания «Лекхим» действительно заключили контракт на поставку 1,9 млн. доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Фото: REUTERS

Киев обиделся на компанию из Китая. Мол, она не поставила, как договаривались, на Украину китайскую вакцину от коронавируса, и теперь в Киеве намерены наложить на китайскую компанию штрафные санкции. Не привиться, так, что называется, заработать, пусть и на ровном месте.

Об этом агентству Reuters сообщил не кто-нибудь, а целый замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко. Дескать, «китайская компания «Лекхим» обязалась поставить первые партии препарата в (на) Украину до 6 марта» но ничего похожего не произошло.

- Они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте, - заявил Иващенко, но не стал раскрывать подробности, какие именно штрафы.

В конце прошлого года украинское госпредприятие «Медицинские закупки» и компания «Лекхим» действительно заключили контракт на поставку 1,9 млн. доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Компания «Лекхим» даже получила аванс в размере 964 300 000 гривен (более 2,3 млрд. рублей по курсу). Но обещанную вакцину действительно Украина так и не получила.

Впрочем, китайцам опасаться особо нечего. По одной причине: «Лекхим» вовсе не китайская компания, а группа фармацевтических компаний Украины. В нее входят АО «Лекхим» в Киеве (Украина), ЧАО «Технолог из Умани (Украина) и ЧАО «Лекхим-Харьков» сами понимаете из какого города, но тоже из Украины. Есть еще филиал в Литве, который занимается экспортно-импортными операциями между Незалежной и ЕС. Но, как сами видите и понимаете, никакого китайского следа во всех этих компаниях нет. И никто не знает, есть ли действительно какой-то контракт на поставку этой вакцины между украинской группой компаний «Лекхим», или его нет. А если есть, то каков он на вкус и цвет постатейно.

А вот украинский профильный замминистра этого не знает. Или не видит. Может, у него зрение слабое? Или же он просто не хочет этого видеть? Ведь срок действия индийской вакцины, которую на данный момент поставили на Украину, скоро закончится, и уже сейчас можно сказать, что она будет использована далеко не вся, а значительную ее часть придется утилизировать. И, чтобы не дать повода для обвинений украинской власти в недееспособности и безответственности они и пытается разыграть «китайскую карту».

Тем более, что украино-китайские отношения сейчас далеки от оптимальных, после того, как Зеленский фактически выгнал китайских инвесторов из «Мотор Сич». Но деньги китайцам Киев так и не вернул, потому что не просто выгнал, а объявил санкции против инвестора. Китайская сторона уже пригрозила вытащить через суды все до копейки, а сверх того взыскать и штрафы. И потому сейчас представителям украинских властей может показаться, что свалить свой собственный провал на китайцев и запудрить мозги собственному населению – это очень удобный выход из неудобной ситуации.

А что, с "вторжением России" и войной против Украины который год ведь уже проходит. Почему бы не задурить еще голову своему населению и по этому поводу.

Интересно, купятся на эту «обманку» украинцы или нет? Или же, чтобы они проглотили подобную чушь, надо было Иващенко объявить, что Россия перехватила партию вакцины и всю уничтожила?

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