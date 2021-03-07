Готовы ли российские компании к оперативной реакции на ЧС?

Очень показателен случай с ЧП в Югре на подводном продуктопроводе «СибурТюменьГаза», который показал готовность реагировать на техногенные происшествия. Фото: Андрей Виль/ТАСС

Технологичность компании проверяется не только тем, как она развивается, проводит цифровизацию и строит новые заводы, но и тем, как она реагирует на аварии, от которых, увы, не застраховано ни одно производство. В этом плане очень показателен случай с ЧП в Югре на подводном продуктопроводе «СибурТюменьГаза», который показал готовность реагировать на техногенные происшествия.

Во-первых, компания сразу же вошла в контакт с МЧС, Росприроднадзором, Ростехнадзором и местными органами власти, чтобы выработать совместные шаги по ликвидации происшествия, не теряя времени. «Не секрет, что во время таких ЧП дорога каждая минута, во время происшествия на Оби без промедления была задействована вся цепочка от рядовых сотрудников до руководства предприятия. Это говорит о том, что компания контролирует ситуацию и предусматривает реакцию на внештатные ситуации», - заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Во-вторых, компания очень быстро отреагировала на утечку газа, все основные работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки были завершены в течение нескольких часов, а информация о ходе работу в онлайн-режиме передавалась в оперативный штаб. В ближайшее время этот и другие участки газопровода Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ проверят в оперативном режиме. В причинах происшествия предстоит разобраться. «Информации пока не так много, но из того, что уже известно можно предположить, что ситуация на продуктопроводе не приведёт к серьёзным последствиям для окружающей среды. Дело в том, что речь идёт об утечке так называемой широкой фракции углеводородов (ШФЛУ). В основном она состоит из пропана и бутана, летучих углеводородов. К примеру. температура кипения бутана — минус один градус по цельсию, пропана — минус 42 градуса. На фоне зимней погоды часть этих соединений не испаряется моментально, но в перспективе угрозы загрязнения окружающей среды они не создают. В этом принципиальное отличие, скажем, от утечек нефти, где таким простым способом проблему решить не удаётся. Но летучесть создаёт и повышенную пожароопасность, поэтому и произошло возгорание, которое уже было локализовано и ликвидировано», - заявил аналитик аналитик Rupec Александр Собко. Участок газопродуктопровода, на котором произошло ЧП, построили в 2001 году, его возраст эксперты из WWF оценивают как «средний». Экспертизу промышленной безопасности трубопровода сертифицированная организация завершила в 2020 году. На участке не обнаружили дефектов, предписаний надзорных органов не выносилось. Сертификаты действуют до 2023-го.

Предприятия компании работают в штатном режиме, Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопровода. «Специалисты «СибурТюменьГаза» завершают работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки в отсеченном участке нитки газопродуктопровода Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ после обнаружения пропуска на подводном переходе через реку Обь», — заявил генеральный директор компании Александр Тепляков.

От места возгорания до ближайшего населенного пункта 44 км, никакой опасности для людей нет, идет слаженная работа по возвращению работы производственного участка в нормальное русло. «Такая быстрая ликвидация ЧП и слаженная работа специалистов компании и профильных органов позволяют надеяться на то, что компания так же быстро сделает для себя выводы и наладит безаварийную работу участка», - резюмировал Сигал