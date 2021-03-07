Баптистского пастора, потребовавшего от прихожанок выглядеть как Мелания Трамп, отстранили от служения

Американский пастор требовал от прихожанок быть похожими на Меланию Трамп Фото: REUTERS

Американского баптистского пастора отстранили от служения и отправили в отпуск, после того, как в своей проповеди он призвал прихожанок стать сексуально доступными для мужей и не походить на кусок мяса.

После того, как видео с этой проповедью появилось в Сети, совет Первой баптистской конгрегации из американского штата Миссури опубликовал сообщение, что «пастор Стюарт-Аллен Кларк отправлен в отпуск».

- Не каждая женщина может стать такой женой, как Мелания Трамп. Не все так выглядят, увы. Аминь. – сказал среди прочего пастор, заодно вопросив с амвона. – Почему так часто, выйдя замуж, женщины перестают следить за собой?

- Ученые, кстати, обнаружили еду, которая снижает половое влечение к женщине. Эта еда называется «свадебный торт». – резюмировал преподобный Кларк.

Проповедь он закончил призывом к прихожанкам похудеть.

Совет баптистских ассоциаций США выпустил заявление, согласно которого «проповедь Кларка включала в себя слова, не соответствующие позициям и ценностям баптистов, которые верят в то, что каждая женщина была создана по образу Бога, и по этой причине их следует ценить».

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