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«На 100 тысяч в месяц не прожить. Рожать нужно столько детей, сколько обеспечишь сама!»: Бородина, Семенович, Самбурская недовольны зарплатами мужчин

Психолог комментируют требования знаменитостей к доходам в семье
Ирина ВИКТОРОВА
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Ксения Бородина замужем, но считает, что женщина должна зарабатывать столько, чтобы обеспечить детей если случится развод.

Ксения Бородина замужем, но считает, что женщина должна зарабатывать столько, чтобы обеспечить детей если случится развод.

Фото: Instagram.com

Накануне 8 марта традиционно провели сразу несколько опросов, в которых женщины сообщали свои мечты о зарплатах мужей. В этих опросах лидируют женские предпочтения о ежемесячном доходе избранника от 100 тысяч рублей. Больше половины опрошенных считают, что муж должен зарабатывать больше жены. У звезд зарплаты выше, поэтому и требования к мужчинам иного финансового характера. Изучаем недавние резонансные высказывания известных женщинах о доходах мужчин вместе с психологом.

35-летняя Настасья Самбурская, рассказывая kp.ru о своих критериях «идеального мужчины», перечислила и чувство юмора, и другие важные качества: «У меня нет критериев, мне просто должно быть с человеком комфортно. И я не буду ничего делать только ради того, чтобы мужчина на мне женился. Все должно быть органично – женщина не должна исполнять чьи-то прихоти, она может стать кошечкой, зайкой, но только из-за энергетики мужчины, так как рядом с ним ты просто не сможешь быть другой».

При этом Самбурская не скрывает, что в месяц на привычные расходы уходит - от 500 тысяч рублей. Так что мужчина, с которым она будет жить, должен зарабатывать не меньше. У Настасьи только коммуналка с парковкой в месяц тянут почти на 50 тысяч рублей. Содержать избранника актриса не собирается: «Полжизни горбатилась, образование получала, работала, а сейчас приедет такой принц-романтик, сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом и я ему такая: «Люблю тебя, чувствую, что пришло. Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе!»

37-летняя Ксения Бородина в отличии от Настасьи Самбурской замужем и воспитывает двух дочерей. Поэтому на ежемесячные расходы ей необходимо более 1 миллиона рублей. Телеведущая зарабатывает прилично – у нее бизнес-проекты, рекламные контракты. Бородина говорит, что ее муж Курбан Омаров тоже человек обеспеченный – имеет бизнес, занимается инвестированием.

При этом на днях Ксения Бородина решила порассуждать в социальных сетях на заданную тему. И призналась, что жизнь научила ее одному важному уроку. Бородина считает: «Женщина должна рожать столько, сколько сможет обеспечить сама! Я согласна с этим тезисом. Понятно, что каждая из нас хочет детей, желательно много, от любимого человека. И это нормально! Если думать оптимистично, то можно нарисовать красивую картинку, где все жили долго и счастливо. И даже после развода мужчина остаётся заботливым отцом. Процент таких «хэппи эндов» крайне мал. Суд по тому, как много писем я получаю: с просьбой помочь или дать совет, как мне быть - муж не платит алименты. И правда жизни говорит о том, что женщина должна в первую очередь полагаться на себя. Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт. Поэтому я считаю, что женщина в первую очередь должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у неё навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить. Да и семью строить… Я всегда буду считать, что рожать нужно столько, сколько сможешь обеспечить сама, без мужчин, помощи и поддержки».

41-летняя Анна Семенович замужем пока не была. Но требования к будущему избраннику у нее серьезные. Недавно певица рассуждала о зарплате потенциального мужа: «Не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает: ну, например, с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше, поэтому привыкла к определенному уровню жизни. Не готова слишком опускать эту планку».

Семенович считает, что муж должен полностью обеспечивать ей привычный образ жизни – ведь, когда она будет в декрете, то работать в семье будет только он.

Роза Сябитова уверена — пока женщины ждут богачей, подходящие им мужчины женятся на других.

Роза Сябитова уверена — пока женщины ждут богачей, подходящие им мужчины женятся на других.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

59-летняя Роза Сябитова любит напоминать тем, кто женится по любви - одной любовью семью не прокормить. Но сваха и соведущая программы «Давай поженимся!» возмущена нынешним трендом – женщины не выходят замуж в ожидании богатых женихов. Но реальный шанс создать семью с подходящими мужчинами, которые рядом – других не будет. Сябитова рассказывает: «Когда я открывала брачное агентство в 1995 году, в топе был Лестерман, который продавал женщин богатым мужчинам. Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми. И не будешь «продаваться» за это. Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого станет масштабной проблемой российских женщин. Выходит, что время Листермана вернулось снова? И если тогда (таким как Листерман) женщин нужно было уговаривать, то теперь они готовы это делать не только добровольно, но с удовольствием. Что с вами, женщины? Что пошло не так?»

Тягу к богатым женихам и рекомендации «рожать столько, сколько сама смогу обеспечить» комментирует для kp.ru психолог, основательница центра развития личности Владислава Петлер.

Психолог, основательница центра развития личности Владислава Петлер.

Психолог, основательница центра развития личности Владислава Петлер.

Фото: Личный архив

Брак без стереотипов

- Брак держится на любви, общих интересах и принятии. Если двум людям комфортно и никого не смущает, что женщина зарабатывает больше - нет никаких проблем для брака. Наоборот, отлично, что мы уходим от стереотипов и супруги могут распределять роли в браке как им нравится. Кстати, многим амбициозным сильным женщинам нравятся заботливые, спокойные мужчины. Зачем же навязывать стереотип, если супруги комфортно чувствуют себя в своих ролях? Общество долгое время шло к тому, что супруги - это партнеры. И каждая пара сама определяет, как им удобнее распределять обязанности. Если люди счастливы, нет ничего предосудительного в успешности женщины.

Молодость в обмен на богатство

- Когда женщина открыто говорит про поиск богатого мужа – она готова менять свою молодость и свои ресурсы на благосостояние. Мотивы тут скорее не эмоциональные, а материальные. Это может быть тревога и страх будущего, когда женщина боится рассчитывать на себя. Еще у таких женщин часто стоит программа на красивую богатую жизнь, и они к ней стремятся. Тут я никого не осуждаю. Правда, это счастье может быть скоротечным. Если брак корыстный – это проект и женщина себя продает, поэтому она должна быть готова прогибаться под многие ситуации. Тогда такой союз может быть вечным. А если девушка выскочила замуж, чтобы обслужить свою молодость и красоту, то мужчина быстро это заметит - и брак будет недолговечным. Красота - королева, которая правит балом недолго. И за этим должно быть нечто большее.

Мужа ребенком не удержишь

- Надо понимать, что жизнь переменчива. Например, если в начале брака муж берет на себя роль главы семьи, а женщина расслабляется - уходит с работы, живет интересами мужа. То может так случится, что лет через пять, когда у них уже будет двое детей - мужчина найдет новую пассию и уйдет. А женщине без своих «опор» будет в несколько раз труднее восстановиться. Удержать мужчину ребенком - невозможно. Пытаясь удержать мужа беременностью, женщины совершают фатальную ошибку. Женщина должна понимать, что ответственность за ребенка – на ней.

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